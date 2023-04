El sistema actual de pensiones no cumplió con el propósito de cobertura universal: Petro

El sistema pensional actual de Colombia no cumplió con el propósito de cobertura universal en el país y hay que hacer un cambio, afirmó este viernes el Presidente Gustavo Petro, en la clausura del 16° Congreso Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), en el Hotel Hilton de Cartagena.

El Mandatario recordó que por tal razón el Gobierno presentó el proyecto de Reforma Pensional ‘Cambio por la Vejez’, radicado ante el Congreso de la República en marzo pasado, que tiene cuatro pilares fundamentales: solidario, semicontributivo, contributivo y ahorro voluntario.

Se refirió a las normas legales adoptadas en 1993, que introdujeron el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) administrado por los fondos privados de pensiones, y dijo que no dio los resultados planeados.

“Los datos dicen que mantener las cosas como están se está volviendo un suicidio. O sea, el ambiente intelectual de 1993 fue un espejismo. Hay que hacer un cambio. Y es de ley, esto es una ley. Entonces hay que hacer un cambio en el Congreso”, expresó.

El Mandatario, además, recalcó que el sistema pensional de la Ley 100 de 1993 fracasó, porque no cumplió con el propósito de cobertura universal en el país, trazado desde hace 30 años.

Alertó que desde el 2010 los aportes al sistema de pensión en el país y la posibilidad de ahorro vienen cayendo de manera permanente.

“El sistema pensional ya no sirve, ya no da ahorro. Ya no existe”, manifestó.

Además, el Presidente Petro reiteró que los fondos privados de pensiones, dado el derrumbe de mercados extranjeros, deberían traer al país el ahorro pensional, es decir, el stock del ahorro de los cotizantes que está fuera de Colombia.

Los pobres no se pensionan

Asimismo, el Jefe de Estado indicó que, en Colombia, con el modelo actual, los más pobres no se pueden pensionar.

“¿A quién le paga el Gobierno el presupuesto para las pensiones? ¿A los más pobres? No, los más pobres no tienen pensión, el campesino cafetero no tiene pensión. No hay campesino que tenga pensión. Y en las ciudades son poquísimos los pensionados en los barrios populares”, manifestó.

Los pilares del proyecto ‘Cambio por la Vejez’

Entre los principales beneficios que dejaría a los trabajadores colombianos la Reforma Pensional puesta a consideración del Legislativo están:

• El proyecto le apuesta a ser pionero en el cierre de brechas de género, ya que propone la reducción de casi un año por cada hijo y con un tope de 150 semanas, para compensar el trabajo de cuidado y garantizando que las mujeres se jubilen con una pensión justa.

• El pilar solidario se aplicará a todos los mayores de 65 años en el país y cobijará a 2.596.098 de personas que corresponden a la población vulnerable. A esta población se les otorgará una renta de $223.800, equivalente al umbral de pobreza extrema proyectado para el 2024.

• Se asignará una renta vitalicia a las personas que no pudieron pensionarse, pero que tienen semanas cotizadas en Colpensiones o ahorros en su cuenta individual de una Administradora de los Fondos de Pensiones (AFP).

• Los parámetros para reconocer la pensión de vejez, tales como edad, semanas y taza de reemplazo se mantienen.

• Las pensiones de invalidez y de sobrevivientes continúan igual, con los mismos requisitos, pero ahora serán reconocidas por Colpensiones.

• Se respetarán los derechos adquiridos, lo que significa que las personas pensionadas mantienen las mismas condiciones.