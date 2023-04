Es falso que vayamos a expropiar tierras: Presidente Petro

–El presidente Gustavo Petro refutó este viernes que en el marco de la Reforma Agraria que está impulsando vaya a expropiar tierras y afirmó que precisamente por ello quería corregir el artículo 33 de la ley 160 vigente.



El jefe del Estado hizo las precisiones en un intercambio de trinos con el periodista Jorge Espinosa, quien sostuvo que horas después de la salida de Cecilia Lopez del Ministerio de Agricultura, el gobierno quiere en el Plan Nacional de Desarrollo «convertir la venta voluntaria directa de tierra, en un proceso de expropiación express».

El citado artículo 33 señala textualmente que «si el propietario no acepta expresamente la oferta de compra o se presumiere su rechazo de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, se entenderá agotado el procedimiento de negociación directa y se adelantarán los trámites para la expropiación» y a continuación señala el procedimiento.

Este es el artículo 33 de la ley 160 vigente. Lo queríamos corregir precisamente para no expropiar. https://t.co/Z2Mo49BpIm pic.twitter.com/rnV4s8UMRf

El presidente Petro advierte que tiene 8 años según acuerdos de paz para comprar 3 millones de hectáreas y complementa: «Nosotros compraremos 1,5 millones. El Estado desde 1960 solo ha comprado un millón de hectareas. Si no aceleramos no hay paz en Colombia. Hay que decir: el Estado incumple definitivamente con el acuerdo», precisó.

Anota que el anterior Gobierno de «Duque solo compró 13.000 héctareas. Si a nosotros se nos impide comprar tierras, a precio comercial, entonces tocará convocar la instancia creada para el efecto, y anunciar oficialmente que el Estado colombiano no puede cumplir con el acuerdo de paz que firmó».

Y puntualiz: «Voluntariamente solo se ofrecieron 200.000.hectareas, el mecanismo forzoso que propone la ley vigente es la expropiación. Nosotros creamos un mecanismo diferente sin expropiación que esperamos se apruebe».

Mi amigo Espinoza si usted mira el artículo vigente en la ley 160 de 1994 que queremos corregir observará que la ley habla de expropiar que es preciso lo que queremos corregir. Si no se hace, el procedimiento legal vigente es la expropiación. https://t.co/NLRnwCYSAG

Ahora bien la crítica debe ser sobre el artículo que realmente se ha propuesto no sobre uno que retiramos have mucho tiempo. Así que lo invito a analizar el artículo que realmente esta propuesto para el Plan de Desarrollo y no caer en una desinformación

— Gustavo Petro (@petrogustavo) April 28, 2023