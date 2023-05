Petro exhorta al pueblo trabajador a movilizarse para defender reformas porque el Congreso no las va a aprobar

–“Este Gobierno de mayorías necesita de un pueblo movilizado. El pueblo no puede dormirse para defender las reformas que, sabemos, son fundamentales. Y aprobarlas debe ser un objetivo que el Congreso de Colombia -a pesar de las presiones de grupos privilegiados-, tiene que votarlas, apoyarlas, determinar estas grandes leyes”.



Estas fueron algunas de las muchas precisiones que hizo el presidente Gustavo Petro, en el nuevo «balconazo» que realizó este lunes en la Casa Nariño y que concentró a cerca de cinco mil trabajadoras y trabajadores como culminación de las marchas del Día del Trabajo, y antes los cuales defendió con vehemencia las reformas laboral, pensional y a la salud, recordándo que estos proyectos de ley “pretenden el cambio social por el que votaron once millones de colombianos”.

“El pueblo no puede dormirse. No basta con haber ganado en las urnas. El cambio social implica una lucha permanente y esa lucha se da con un pueblo movilizado. Al frente de ese pueblo movilizado tiene que estar la juventud, el pueblo trabajador, la clase obrera, a la que pertenece la mayoría de trabajadores”, enfatizó.

Petro cuestionó sobre si “¿no ha llegado la hora de que el pueblo trabajador tome decisiones?”, agregándo que “que ya no simplemente el pueblo proteste, como hacíamos antaño en todas las marchas, sino que se decida de una vez por todas a gobernar”.

“Este Gobierno de mayorías necesita de un pueblo movilizado. Se han presentado las reformas que, sabemos, son fundamentales. Y aprobarlas debe ser un objetivo que el Congreso de Colombia -a pesar de las presiones de grupos privilegiados-, tiene que hacer, tiene que votarlas, apoyarlas, determinar estas grandes leyes”, dijo.

“Pero el Congreso no lo hará solo –advirtió-. Tiene que haber un pueblo campesino, un pueblo trabajador que sepa unirse, vencer los miedos, organizarse y salir a la carretera, a la Plaza Pública, a decir que hay un pueblo trabajador, de once millones de personas, que quiere su derecho a vivir en mejores condiciones”.

El mandatario lamentó, también, que el país no haya podido avanzar, hasta ahora, en el establecimiento de una reforma agraria eficiente y justa. “El sector de los privilegiados no nos ofrecen voluntariamente la tierra”, dijo, tras recordar que “en tiempos de hambre y de crisis climática, tener una tierra fértil sin producir es un despropósito”.

“Ese derecho campesino debe reaparecer, para que sea un actor fundamental. La tierra es para el que la trabaja; la tierra tiene una función social y ambiental. No es para los herederos de los señores feudales, que la defienden matando al humilde y que no cumplen con la función social de ponerla a trabajar para que produzca alimentos”.

De otro lado fustigó a los medios de comuniación por cuestionar la reforma de la salud. «Son mentirosas las frases de los medios de comunicación que repiten una y otra vez diciéndole al pueblo que tenemos uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Qué gran mentira, qué manera de engañar», aseguró.

Advirtió que «si no se aprueba la reforma a la salud y a las pensiones, las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) se acaban y los fondos privados de pensiones también», porque son producto de un «sistema fallido», y mantenerlo «solo trae catástrofe».

Criticó a los que afirman que «si se mejora la jornada laboral, si se colocan mayores criterios de dignificación del trabajo en Colombia entonces se volverá tan costoso que el empresario no tomará más trabajo».

«Mentiras, un empresario no puede tener ganancias si no hay trabajadores; las ganancias solo nacen si hay trabajo», puntualizó.

«El pedir unos criterios de mayor dignificación del trabajo no son un absurdo, tiene que ver con construir una sociedad más igualitaria, más justa; y una sociedad más justa es más pacífica, más democrática, es más productiva y por tanto arroja más ganancias», subrayó.

Destacó que la reforma laboral propone «ni más ni menos reducir la jornada de trabajo», una lucha que «dio origen a este día», indicó en referencia a la conmemoración del Día del Trabajo.

«El intento de coartar las reformas puede llevar a una revolución, lo que se necesita es que el pueblo esté movilizado, como lo estuvo con Bolívar, Melo, López Pumarejo y Gaitán. La mayoría de Colombia pertenece a la clase obrera, me pregunto si es necesario que el pueblo se decida a gobernar, un gobierno de mayorías, de un pueblo movilizado», afirmó.

Finalmente, en su discurso desde el balcón que dijo en el futuro será un ‘punto de comunicación sincero con el pueblo colombiano, el jefe del Estado hizo un repaso histórico sobre los intentos infructuosos de varios dirigentes políticos del país de buscar reformas políticas que beneficien a los más pobres del país.



“Pedir unos criterios de mayor dignificación del trabajo no es absurdo. Tiene que ver con construir una sociedad más igualitaria, más justa, más pacífica, más productiva y, por lo tanto, arrojará más ganancias al país, como nos demuestran los países más adelantados de la tierra”, enfatizó.

“Creyeron que una vez en el Gobierno, Petro –acorralado- bajaría la bandera de la Gran Transformación, la del Cambio Social, y que viviría acomodado y tranquilo con el hecho de ser el primer Presidente de izquierda de Colombia y que no molestaría más. Que me iría a vivir de la pensión, como uno más… Pero ese no es nuestro destino, esa no es nuestra función en la historia de Colombia ¡Es lograr el triunfo de las reformas!”, concluyó.

«No podemos retroceder, dejar perder el impulso de los millones de colombianos que fueron a las urnas a cambiar a Colombia. No podemos dejar solas las grandes Reformas del Cambio»: Pdte. @petrogustavo.#PrimeroPorElCambio pic.twitter.com/U2wDT4mIsl — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) May 1, 2023

A continuación, algunos puntos centrales contemplados en los proyectos de reforma que el Gobierno del Cambio puso a consideración del Congreso.

Reforma laboral

• El pasado 16 de marzo, el Gobierno Nacional radicó ante el Congreso de la República el proyecto de Reforma Laboral ´Trabajo por el Cambio´.

• El objetivo de la Reforma Laboral, de acuerdo a lo señalado por el Presidente Gustavo Petro, es dignificar el trabajo.

• Entre los puntos que se destacan del proyecto se encuentran:

– Priorizar la contratación a término indefinido.

– Finalización de la jornada laboral a las 6:00 p.m.

– Pagar un recargo dominical del 100%.

– Restablecer el preaviso para las y los trabajadores.

– Proteger el trabajo en plataformas digitales o de reparto.

– Eliminar la violencia y el acoso en el mundo laboral.

– Fortalecer la protección y promoción del derecho de asociación sindical.

– Mantener las ocho horas diarias legales de trabajo.

– Prohibir los contratos colectivos con organizaciones sindicales para la prestación de servicios o ejecución de obras. Los que están, se mantendrán hasta que acabe la vigencia.

Reforma Pensional

• El objetivo del proyecto de Reforma Pensional ‘Cambio por la Vejez’, radicado el 22 de marzo, es hacer más equitativo el régimen y ampliar su cobertura.

• Entre los puntos que se desatacan del proyecto se encuentran:

Sistema de pilares

– El pilar solidario se aplicará a todos los mayores de 65 años en el país, cobijará a 2.596.098 de personas que corresponden a la población vulnerable (hasta el nivel C3 del Sisben). A esta población se les otorgará una renta equivalente a $223.800, equivalente al umbral de pobreza extrema proyectado para el 2024.

– El pilar semicontributivo asignará una renta vitalicia a las personas que no pudieron pensionarse, pero que tienen semanas cotizadas en Colpensiones o ahorros en su cuenta individual de una Administradora de los Fondos de Pensiones (AFP). Para recibir, el proyecto establece que el beneficiario debe ser mayor de 65 años, haber cotizado mínimo 150 y máximo 999 semanas.

– En el pilar contributivo estarán todas las personas afiliadas al sistema de la siguiente manera: Colpensiones recibirá los aportes hasta tres salarios mínimos y las AFP, las cotizaciones que excedan los 3 salarios mínimos. Esas dos prestaciones se unirán o complementarán para sumar una única pensión de vejez.

Fondo para el ahorro

– Consiste en 20% del total aportes al sistema de cotización que recibirá Colpensiones pasará a un fondo de ahorro que aumentará ese porcentaje progresivamente cada 10 años. La creación de este sistema evitará impactos al mercado de valores y la adquisición de Títulos de Tesorería (TES). Dichos recursos solo serán utilizados cuando el gasto de la nación en los pilares semicontributivo y contributivo, supere el 1% del PIB (Producto Interno Bruto) del año respectivo.

Para tener en cuenta

– Las pensiones de invalidez y de sobrevivientes continúan igual, con los mismos requisitos, pero ahora serán reconocidas por Colpensiones.

– Se respetarán los derechos adquiridos, lo que significa que las personas pensionadas mantienen las mismas condiciones.

– Se establece un término de 2 años para que las personas que, aunque les falte menos de 10 años para pensionarse y tengan 1.000 semanas o más de cotización, puedan trasladarse al régimen que más les convenga de acuerdo a lo estipulado en la Ley 100 de 1993, una vez hayan recibido la doble asesoría.

– El proyecto le apuesta a ser pionero en el cierre de brechas de género, ya que propone la reducción de casi un año por cada hijo y con un tope de 150 semanas, para compensar el trabajo de cuidado y garantizando que las mujeres se jubilen con una pensión justa.