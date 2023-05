Entre 2020 y 2022 Distrito ha colocado en el mercado laboral a 74.894 personas

La alcaldesa mayor, Claudia López a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, presentó este miércoles la Unidad Móvil, un servicio de la Agencia Distrital de Empleo que estará presente en las diferentes localidades de la ciudad. Así mismo, anunció la oferta de más 10.000 vacantes de la estrategia Bogotá Trabaja.

La Unidad Móvil hace parte de estrategia ´Bogotá Trabaja´, una iniciativa de la actual administración que cuenta con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en busca de mejorar el acceso laboral de las personas en la ciudad a través de programas y proyectos que le permitan a la población con más barreras de inserción laboral, acceder a un empleo formal, digno y decente.

Esta estrategia comprende una ruta de empleabilidad que ofrece servicios de formación pertinente que se ajustan a las necesidades del sector empresarial de la ciudad (TIC, bilingüismo, competencias socioemocionales, entre otras). Asimismo, tiene programas innovadores de empleo que incentivan permanentemente a las empresas y a los buscadores de empleo para el acceso a un puesto de trabajo.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Hoy es un día para celebrarles a quienes hacen parte de los héroes y heroínas de Bogotá: nuestros empresarios! Gracias a ellos iniciamos este trimestre con más empleo del que teníamos en 2019, hubo una recuperación del 103%!<br>Desde <a href="https://twitter.com/Bogota?ref_src=twsrc%5Etfw">@Bogota</a> les ayudamos, especialmente a las… <a href="https://t.co/pN0hbPPY8U">pic.twitter.com/pN0hbPPY8U</a></p>— Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) <a href="https://twitter.com/ClaudiaLopez/status/1653790065762418690?ref_src=twsrc%5Etfw">May 3, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

“Esta alcaldía está haciendo la mayor inversión en educación, trabajo, infraestructura, cuidado y en reverdecimiento. Gracias a Bogotá, el país está creciendo porque tenemos un aparato productivo muy poderoso. 84 de cada 100 pesos que llegan a Colombia del exterior se quedan en Bogotá”, explicó la alcaldesa Claudia López ante los empresarios que participaron del lanzamiento ‘Mayo, mes del empleo’.

La mandataria agregó: “Yo no tengo sino amor y gratitud por nuestros empresarios, ellos fueron quienes nos salvaron en la pandemia. A ellos les pido de manera especial, contraten jóvenes, ténganles paciencia, necesitan disciplina. También a las mujeres, contrátenlas, somos el 52% de la población en Bogotá. Si no les damos oportunidades, no podemos surgir como sociedad. A las personas trans, ténganlas en cuenta. No hay nadie más excluido, más violentado que ellas. Les recomiendo muy especialmente que ayuden a esas poblaciones y nosotros les damos unos incentivos”.

“Todos los días tenemos empresarios que nos dicen, no consigo personal para mi compañía. Actualmente el principal mecanismo de empleo es el ‘voz a voz’ de los conocidos, y eso es restringir las posibilidades de acceso. Si las áreas de talento humano acceden a las herramientas que tenemos a su disposición, va a mejorar la consecución y la vinculación del personal que requieren”, aseguró el secretario de Desarrollo Económico, Alfredo Bateman.

Por su parte, el director de Desarrollo Empresarial y Empleo de la secretaría de Desarrollo Empresarial, William García explicó que la Unidad Móvil de la Agencia Distrital de Empleo es una herramienta que se acaba de poner en marcha, pensando en poder ayudar a los diferentes ciudadanos a ubicarse con un empleo estable, digno y de calidad.

“La unidad móvil siempre empieza con una estrategia en la cual hacemos perifoneo en la zona y las personas se pueden acercar para registrarse y empezar toda la ruta. Para todos los bogotanos y bogotanas que están buscando empleo, se pueden acercar a este punto y les ayudaremos conectándolos y dándoles recomendaciones para la hoja de vida y las entrevistas”, explicó.

Los programas que hacen parte de Bogotá Trabaja son:

Empleo Incluyente

Programa a través del cual se otorgan incentivos económicos a las empresas que contraten personas que enfrentan mayores barreras de acceso al empleo formal. En la actualidad, esta iniciativa prioriza 19 poblaciones.

Agencia Distrital de Empleo

La Agencia conecta el talento de las personas con las necesidades de las empresas. Busca oportunidades de trabajo que se ajusten a los perfiles ocupacionales y, de esta manera, logra reducir brechas laborales de la población con mayores dificultades de acceso al mercado laboral formal.

Pago por Resultados

Programa que premia el desempeño de los prestadores del Servicio Público de Empleo a través de un incentivo por persona que logre ser efectivamente empleada. De esta manera, el distrito paga un porcentaje por los servicios ofrecidos a la población – tales como asesorías, formación y capacitación- y, otro adicional, por el resultado de colocación.

Todos a la U, Fórmate en Digital

Programa que facilita el acceso a formación gratuita en habilidades socioemocionales, bilingüismo y competencias del sector de tecnologías de la información.

La primera convocatoria de este programa que se lanzó en diciembre de 2022 y cerró en enero 16 de 2023, contó con más de 22 mil personas inscritas. En este periodo de tiempo, se otorgaron 7.996 becas a beneficiarios y beneficiarias. La mayoría de las personas elegibles fueron mujeres, representando el 60% y jóvenes entre los 18 y los 28 años: 5.832.

La Secretaría de Desarrollo Económico ha colocado en el mercado laboral desde 2020, hasta diciembre de 2022, con la estrategia Bogotá Trabaja, un total de 74.894 personas con barreras de acceso a un trabajo formal, digno y decente así:

? En 2020: 1.164 personas.

? En 2021: 16.849 personas.

? En 2022: 54.860 personas.

En lo corrido de esta administración, se ha logrado la contratación laboral de 6 veces más personas que en los últimos dos gobiernos.

¿Qué tiene Bogotá Trabaja en mayo, el mes del empleo para las ciudadanas y ciudadanos?

Del 8 al 17 de mayo:

? Feria de Empleo en Manzanas del Cuidado: Puente Aranda.

? Recorrido de la Unidad Móvil en las localidades Puente Aranda, Barrios Unidos y Antonio Nariño.

? Presencia en las 17 Manzanas del Cuidado:

1. Bosa – CDC El Porvenir

2. Bosa – Centro Integral de Justicia Campo Verde

3. Kennedy

4. Tunjuelito

5. Suba

6. Centro (Recibe a personas de dos localidades: Santafé y La Candelaria)

7. Ciudad Bolívar – Jardín Infantil Dejando Huellas

8. Ciudad Bolívar – SuperCADE Manitas

9. Engativá

10. Fontibón

11. Los Mártires

12. Chapinero

13. Rafael Uribe Uribe

14. Usaquén

15. San Cristóbal – CEFE

16. San Cristóbal – Aula Ambiental Juan Rey

17. Usme

Del 19 al 29 de mayo:

? Ferias de empleo en localidades:

Engativá – Avenida Calle 72 # 110B – 13, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Suba – Carrera 143 # 132A – 45, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Kennedy – Carrera 74 # 42G – 52 Sur, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

San Cristóbal – Calle 37 Bis Sur # 2 – 81, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Chapinero – Calle 70 #9-32, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Fontibón – Avenida El Dorado # 100 – 70, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Con Bogotá Trabaja en mayo, el mes del empleo, tendremos más de 10.000 ofertas laborales disponibles en la ciudad. La ciudadanía interesada en conocer y acceder a estas ofertas, lo pueden hacer de forma gratuita y sin intermediarios a través de www.bogotatrabaja.gov.co

Toda la información estará disponible en las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Económico: Twitter: @DesarrolloBta, Facebook: @DesEconomicoBog, Instagram: @deseconomicobog y TikTok: @desarrollobogota