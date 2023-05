Concejal Martín Rivera denuncia que van dos meses sin información de seguridad en Bogotá

El Concejal de Bogotá Martín Rivera Alzate denuncia que desde febrero no se cuenta con boletín mensual de seguridad en Bogotá, la plataforma de estadísticas y mapas no funciona y que la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia le ha respondido con información desactualizada mientras la inseguridad y sus efectos en la ciudad no dan tregua.

Desde 2016, mes a mes, se venía publicando el boletín mensual de seguridad en Bogotá, instrumento de fácil acceso para toda la ciudadanía y en particular para el ejercicio del control político, el cual permite conocer el comportamiento de los principales delitos cometidos en la ciudad. Desde el mes de febrero no se publica, por lo que el Concejal de Bogotá, Martín Rivera Alzate cuestiona: “¿Cómo hacer seguimiento?, ¿Qué se está ocultando?, ¿Por qué cuesta tanto ser transparentes con el cuidado de la vida en esta ciudad?”, “hoy no sabemos cuales son los resultados de las estrategias de seguridad en Bogotá”.

En campaña, la ahora Alcaldesa Claudia López prometió que sería la “jefe de policía”. Sin embargo, recientemente dijo que el único jefe de la policía es “el Ministro de Defensa y el Presidente, no yo”.

Una vez más se lavan las manos entre la Administración de Claudia López y la Policía Nacional. Al ingresar al portal de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, este indica que el tablero de delitos de alto impacto se encuentra en mantenimiento “Dado que el sistema de información SIEDCO de la Policía Nacional está en proceso de actualización”. No obstante, cuando se ingresa al portal de la Policía Nacional es posible acceder a información con cortes en algunos casos hasta el 31 de abril de 2023. Los delincuentes no se van de vacaciones mientras supuestamente se actualizan sistemas.

Según la Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana de Bogotá, en lo que va del 2023 (enero- abril) ya se completaron más de 300 homicidios en la capital, aumentando un 10% en comparación con el mismo periodo del 2022. A esto se le suman las cifras de hurto, líderes sociales asesinados y amenazados, violencia contra las mujeres y el gran número de crímenes que hoy en día amenazan la vida de las y los bogotanos.

El pasado 01 de marzo de 2023, el Concejal de Bogotá Martín Rivera Alzate, en su ejercicio de control político, le solicitó información a la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia mediante la proposición 157 de 2023, sobre delitos y resultados de seguridad en el sistema TransMilenio. Sin embargo, la Secretaría afirma no contar con estos datos hasta la fecha del 8 de marzo que da respuesta.

Lo anterior evidencia, según Rivera, un abandono en materia de seguridad, de atención a los delitos y la falta de incidencia de la Alcaldesa en el trabajo de la Policía, pues ante esta situación de falta de transparencia y acceso a la información no es claro si las estrategias de seguridad están dando resultados positivos o por el contrario, Bogotá continúa empeorando y la Administración quiere ocultar un panorama grave.