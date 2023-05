Los domingos y festivos son los días en que más se registran colados en TransMilenio

Las mediciones realizadas por TransMilenio para monitorear el fenómeno de la evasión, determinaron que los fines de semana son los días en que más se cuelan en este sistema de transporte público, comportamiento que predomina los domingos y festivos.

El Concejal del Partido Liberal, Samir Abisambra, conoció estás preocupantes cifras que afectan al sistema. Basado en el estudio realizado por la Universidad Nacional en 2018, la entidad realizó unas mediciones propias para monitorear el fenómeno de la evasión durante los meses marzo y abril de 2022 y entre octubre y diciembre del mismo año.

Dichas mediciones arrojaron que la tasa de evasión para el primer periodo (Marzo-Abril 2022) se ubicó en 29.66% y 28.51% para el segundo periodo (entre Octubre y Diciembre 2022). Es decir, que en promedio, la tasa de evasión en TransMilenio supera el 28%.

Frente a los días de la semana con mayor evasión, los domingos y festivos son los días en los que predomina este comportamiento con un 46%, seguido de los sábados.

En cuanto a las franjas horarias con mayor tasa de evasión, según Transmilenio, son las horas tipo transición (4:30 a.m.-5:30 a.m., 7:30 a.m.-9:00 a.m., 3:30 p.m.-4:30 p.m., 6:30 p.m.-9:30 p.m.) y las horas valle (9:00 a.m. a 3:30 p.m.).

A esto se le suma que para el primer semestre (marzo – abril) de 2022 la evasión por torniquetes fue de 15.1%, la evasión por la entrada de discapacidad 10.4% y luego por otros accesos, principalmente puertas laterales 4.1%.

Para el segundo semestre (octubre – diciembre) de 2022 la evasión por torniquetes fue de 17.1%, seguido por el ingreso por puerta de discapacidad 5.7% y otros accesos 5.3%.

Ante este panorama el Concejal Liberal, solicitó a la Secretaría de Seguridad, Movilidad, Gobierno, Mujer, a Transmilenio y a la Policía Metropolitana de Bogotá se establezca de manera urgente un puesto de mando unificado que se prolongue por los próximos 3 meses, en las estaciones anteriormente nombradas durante las franjas horarias donde más se reporta este comportamiento, esto en aras de reducir la tasa de evasión para confrontar las cifras conocidas.

“Hemos convocado también una mesa de trabajo el día 12 de Mayo a las 9:00 a.m. en el Salón Presidentes del Concejo de Bogotá para consolidar y verificar las acciones que se llevarán a cabo en los correspondientes puestos de mando unificado”, manifestó Abisambra.

Además, señaló que sería importante dirigir la atención a grupos poblacionales específicos y vulnerables, a los cuales se les dificulte costear su transporte, como estudiantes. El beneficio tendría un límite de viajes diarios para evitar la reventa de pasajes.

En Luxemburgo por ejemplo desde el 2020 la movilidad es gratuita, en países como Malta, Francia, Dinamarca y Estonia el transporte es subsidiado. Beneficio que también ha permitido enfrentar la crisis energética y de combustibles por la guerra en Ucrania.

Por otro lado, frente a los porcentajes de evasión en portales y estaciones, las estaciones continúan mostrando una mayor tasa de evasión que los portales.

Las estaciones donde más se cuelan son: POLICARPA, LAS NIEVES y AGUAS – UNIVERSIDADES con estimaciones del 54%, 45% y 41% respectivamente.