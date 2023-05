Más de 1.000 deportistas de Iberoamérica en la Olimpiada EspecialFides – Compensar 2023

Deportistas y sus familiares calientan motores para una nueva participación en la “XXIV Olimpiada Especial Fides – Compensar, Iberoamérica en Colombia”, que se llevará a cabo entre el 21 y el 27 de mayo en Bogotá. La Fundación para la Investigación y el Desarrollo de la Educación Especial (FIDES) y Compensar, unen esfuerzos para traer de nuevo esta fiesta deportiva que une a Iberoamérica.

Estas justas serán unas de las más innovadoras realizadas hasta el presente pues propiciará una reforma positiva en el mundo al edificarse sobre tres conceptos clave: Dar lo mejor de sí, aceptarse mutuamente, y dejar huella en el futuro.

“Deportistas, familias, voluntarios y toda la comunicad deportiva se unen en torno a una fiesta que mueve las fibras más sensibles, lo sentimientos más sinceros y exalta la valentía, tenacidad y perseverancia de jóvenes con capacidades especiales que, junto a sus seres queridos, han encontrado en el deporte la inspiración para explotar sus talentos”, aseguró Carlos Mauricio Vásquez, director general de Compensar.

Para este año, serán participes más de 2.000 personas entre deportistas, entrenadores y sus familias, junto con cerca de 700 voluntarios, quienes estarán en las competencias de 11 modalidades deportivas (Atletismo, Natación, Ciclismo, Ecuestre, Baloncesto, Fútbol, Softbol, Bolos, Tenis de campo, Gimnasia, Patinaje) y cuatro más demostrativas (Juegos de mesa, Capoeira, Tenis de mesa, Porras), con las que buscarán dejar claro que las capacidades del ser humano no tienen límite. Todos los deportistas son campeones, independientemente de las medallas que sumen; ellos inspiran a la sociedad por sus historias de superación y unión familiar.

“Constancia, talento y alegría, es lo que reflejan nuestros campeones en cada momento, sus sonrisas iluminan los escenarios. Sus triunfos se convierten en la mejor motivación para que a través del deporte nos unamos como sociedad y como país. En estas justas deportivas se demostrará que en la sociedad todos somos iguales y que con armonía y solidaridad se crean mejores ciudadanos. Todo esto, es fundamental para la construcción de un tejido social fuerte, humilde y comprometido.”, manifestó Alejandro Escallón Lloreda, presidente de la fundación FIDES.

Regresa la Llama de la Amistad

Después de cuatro años regresa uno de los eventos más representativos para la realización de las justas: la llegada y el encendido de la llama de la amistad. Para la presente versión, el fuego deportivo tendrá un recorrido que iniciará en la plaza exterior del Jardín de Botánico de Bogotá, se desplazará por la calle 63 hasta llegar a la carrera 68 de la capital colombiana, hasta llegar al arco del Compensar Av. 68 en donde se encenderá oficialmente la Llama de la Amistad, la cual señala el inicio del calendario de competencias.

La cita es el este 7 de mayo desde las 8:00 a.m. para que sean parte de este evento que busca reunir a deportistas, familiares y voluntarios en un ambiente de igualdad y grandeza; serán cuatro los deportistas que llevarán el fuego deportivo, quienes con tres relevos iniciarán las justas que reunirá a Iberoamérica. El principal objetivo es demostrar que no hay límites para el espíritu humano, que no hay dificultad que no pueda ser superada y que los Campeones que Inspiran serán ejemplo para muchas generaciones.

Cifras importantes:

• 1.000 deportistas.

• 400 entrenadores.

• +700 voluntarios.

• 11 deportes oficiales.

• 4 modalidades de demostración.

• 5 delegaciones internacionales (Chile, Ecuador, México, Panamá y Uruguay)

• 22 delegaciones Nacionales

• 119 deportistas Compensar

Fechas importantes:

• 5 de mayo: Lanzamiento y Rueda Prensa.

• 7 de mayo: Llama de la Amistad

• 22 de mayo: Inauguración

• 26 de mayo: Clausura.

Escenarios:

Compensar de la Av. 68 – (Cra 68 N° 49 a – 47), Unidad Deportiva El Salitre – (Av. 63

#68 – 45), Escuela de Equitación Policial – Crnl. Luis Augusto Tello (Cra. 75 #146d-2).

Bogotá D.C.