Ortega desata “noche de terror” en Nicaragua con el arresto de decenas de opositores

–Mientras se celebraba el Día Mundial de la Libertad de Prensa, en Nicaragua el gobierno de Daniel Ortega desataba este miércoles una jornada represiva deteniendo a opositores y a un periodista, los cuales fueron acusados en horas de la madrugada de este jueves de delitos relacionados con la emisión de noticias falsas y el menoscabo a la integridad nacional, según reportaron organizaciones de derechos humanos.



Aunque de momento no hay una precisión del número exacto de personas detenidas y acusadas, se conoce preliminarmente que hay unos 30, entre ellos activistas, familiares de víctimas de las protestas contra Ortega de 2018 y líderes campesinos.

Previamente, el miércoles, al menos 57 personas -en su mayoría opositoras y críticas con el Gobierno, fueron detenidas en diferentes municipios de Nicaragua y acusadas por delitos considerados «traición a la patria», según un informe divulgado este jueves por el denominado Monitoreo Azul y Blanco.

«Se reportan 57 personas detenidas arbitrariamente, entre ellas 22 mujeres y 35 hombres», incluidos dos periodistas, agricultores, activistas y docentes, indicó el Monitoreo Azul y Blanco, cuyos reportes son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Compartimos con ustedes reporte especial del Monitoreo Azul Blanco con corte al mediodía del 4 de mayo. Continuamos recibiendo información, por lo tanto emitiremos actualización en las próximas horas.#SOSNicaragua #ExisteRegistro #LibertadYA pic.twitter.com/YDtAZ9qOAi — Monitoreo Azul y Blanco (@AzulyMonitoreo) May 4, 2023

Este jueves en la noche, según conteo basado en denuncias de familiares, organismos de derechos humanos y abogados defensores, se reportaron más de 30 capturas.

El periodista William Aragón, ex corresponsal del diario La Prensa, fue arrestado a eso de las 6:00 p.m. del miércoles y llevado a una audiencia que se celebró en la capital, Managua, pero posteriormente fue “liberado” junto a otros opositores bajo la condición de que debía presentarse de lunes a domingo a firmar ante un juez.

Aragón denunció a la Voz de América que durante su detención las autoridades le requisaron computadoras y teléfonos celulares. “Llegaron unas ocho patrullas policiales a la casa y me dijeron que los acompañara… luego me acusaron y me dijeron que promovía el terror y noticias falsas, que me tenía que estar presentando de lunes a domingo a firmar”, aseguró el periodista.

También fue arrestada María Bermúdez, madre un joven asesinado durante las protestas contra Ortega; de igual forma el líder campesino Octavio Ortega Arana.

La abogada defensora de derechos humanos, Yonarqui Martínez apuntó en Twitter que las personas acusadas “no han sido liberadas” plenamente, sino que cuentan con una medida cautelar de presentación periódica por lo que “en cualquier momento puede ser revocada” y detenidos.

Agregó que a las audiencias fueron irregulares porque a los opositores “se les prohibió el derecho a la defensa” por lo que calificó el proceso como “una completa aberración jurídica” perpetrada por “fiscales y jueces” afines al gobierno de Ortega.

“Han sido acusadas 30 personas el día de ayer. Un procedimiento que inició con inconsistencias. Todo ciudadano nicaragüense merece un juicio justo en caso de ser procesado. El respeto a sus derechos y garantías debe estar presente en todo momento”, indicó Martínez.

Los arrestos masivos fueron criticados por la oposición y políticos internacionales como la expresidenta costarricense Laura Chinchilla, así como Paulo Abrão, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Abrão se refirió a los arrestos «como una nueva ola represiva en Nicaragua» y dijo que se trataban de «detenciones arbitrarias, capturas y allanamientos en distintas partes del país».

«La represión nunca cesó. Ortega necesita de presos políticos para moneda de cambio. Intolerable dictadura. ¡Que los liberen con vida e integridad!», subrayó.

Por su parte Chinchilla catalogó las aprehensiones como «otra jornada de terror de la dictadura Ortega Murillo».

«Es el ‘homenaje’ de la dictadura Ortega Murillo a los periodistas en el Día Internacional de la Libertad de Prensa», criticó.

Nicaragua vive una crisis sociopolítica desde el año 2018, cuando surgieron protestas contra Ortega las cuales el mandatario tildó de un intento de golpe de Estado contra su gobierno.

La crisis nicaragüense ha dejado al menos unos 350 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y miles de exiliados, dentro de ellos periodistas. (Información Voz de América).