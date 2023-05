El fin del Título 42 agudiza la crisis en la frontera entre México y EE.UU

–La inminente finalización de la norma conocida como Título 42 ha provocado un estado de emergencia en la frontera entre EE.UU. y México, en donde se padece un clima de extrema tensión ante la posibilidad de que se concrete una nueva y masiva llegada de migrantes que agrave la crisis humanitaria que persiste desde hace años.



El Gobierno de EE.UU. ya anunció que enviará 1.500 soldados más a una frontera que, del lado mexicano, ya es custodiada por 2.500 efectivos de la Guardia Nacional. También reveló la creación de Centros Regionales de Procesamiento Migratorio en Colombia y Guatemala con el fin de frenar la migración desde los países de origen.

— Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) May 5, 2023

La intención es evitar el desborde de la situación, pero la crisis ya se evidencia en las calles y en los albergues de las ciudades fronterizas, en donde se hacinan miles de personas, principalmente latinoamericanas, que escapan de las violencias que padecen en sus países y que tienen la esperanza de obtener asilo en EE.UU. para poder trabajar legalmente.

El Título 42, que comenzó a regir en marzo de 2020 y vencerá el próximo jueves, permitía que los migrantes indocumentados encontrados en territorio estadounidenses fueran deportados de inmediato a México, o a sus países de origen, con la excusa de la emergencia sanitaria que provocó la pandemia de coronavirus.

Migrants scramble for supplies as El Paso declares a state of emergency. pic.twitter.com/CDzDgfBN9r

— Gabe Gutierrez (@gabegutierrez) May 3, 2023