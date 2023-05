Familia del Fiscal Francisco Barbosa saldrá del país «por temor»

–El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, anunció este viernes que su familia saldrá del país a raíz de las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien ha causado una gran controversia al asegurar que como jefe del Estado también es jefe del alto funcionario de la rama judicial.



«En los próximos días saldrá del país mi familia por temor de que sean asesinados por cuenta de lo que ha ocurrido el día de hoy en Colombia. Esto no es un juego, esto no es un mecanismo que pueda tomarse a la ligera. Gustavo Petro no es el jefe de la oposición en un país, es el jefe de Estado», señaló Barbosa en una declaración a la prensa.

El presidente Gustavo Petro ha protagonizado en las últimas horas su más reciente polémica, después de que se refiriera en España a Barbosa, como su subordinado. «Yo soy el jefe de Estado, por tanto, el jefe de él», manifestó Petro en la ciudad española de Salamanca donde recibió una condecoración, acto con el cual cerró su visita oficial a ese país.

La declaración de Petro se dio en medio de una controversia que tiene desde hace meses con Barbosa, quien ha cuestionado decisiones del presidente, principalmente relacionadas con su política de paz total, y el 4 de mayo le reprochara al mandatario que con sus comentarios le pone «una lápida a funcionarios judiciales».

En ese sentido, Barbosa aseguró este viernes que «en este país han asesinado colombianos como (los políticos) Luis Carlos Galán, Rodrigo Lara y tantos otros, que fueron declarados como crímenes de Estado». Igualmente, el fiscal dijo que revisará con su equipo las acciones jurídicas por los anuncios de Petro.

Frente a la directiva para investigar el feminicio, Barbosa explicó que ésta «nos permite tener mejores resultados, nos permite establecer los protocolos adecuados de investigación, que cuando estamos frente a un hecho de un homicidio de una mujer, la primera hipótesis, siempre sea la hipótesis del feminicidio», explicó el Fiscal General.

El fiscal, además, expidió el siguiente comunicado:

En relación con la información presuntamente entregada a un fiscal sobre 200 homicidios que planeaba ejecutar el Clan del Golfo en el departamento del Magdalena, la Fiscalía General de la Nación se permite informar que:

El caso con radicado número 110016000088200800056 por hechos ocurridos durante la temporalidad 2008 – 2010 se reasignó el 9 noviembre de 2020 al doctor Daniel Hernández.

El fiscal Daniel Hernández ordenó la re escucha de las líneas telefónicas interceptadas para determinar hechos concretos y/o presuntos infractores a la ley.

Los homicidios reportados por el investigador al chat del fiscal Daniel Hernández no hacen parte de las investigaciones que ese servidor adelanta.

Desde el 2010 hasta la fecha no se ha interceptado ninguna línea telefónica, por lo tanto los hechos por investigar solo tienen la temporalidad 2008 – 2010.

La Fiscalía General de la Nación continúa con la indagación. El caso cuenta con seguimiento, impulso y mesas de trabajo a instancias de las dependencias misionales respectivas, a efectos de que se adopte la decisión que en derecho corresponda, de conformidad con la ley y los medios de prueba recaudados.

De otro lado, durante la presentación este viernes de la directiva que establece los lineamientos para la investigación del feminicidio en Colombia, el Fiscal Francisco Barbosa volvió a recabar sobre los planteamientos hechos por el presidente Petro.

«Nadie puede someter a la justicia colombiana, por más facultades que crea que tiene en el marco de la Presidencia», precisó y añadió:

«Esta Fiscalía, en 3 años y dos meses, ha transformado las estadísticas y los resultados de la Fiscalía en términos de esclarecimiento de estos crímenes. En el 2020, frente a los 200 feminicidios registrados, tuvimos un esclarecimiento del 90 %; en el 2021, el 98%, en el 2022 el del 98% y al día de hoy el 93 %», explicó el Fiscal General.

Indicó que la instrucción es «mantener esta dinámica, no porque lo diga la Constitución, sino porque es un compromiso mío y del equipo presente, que no podemos dejar a la mujer al garete y que no podemos seguir interpretando como hechos aislados las muertes, los asesinatos, las violaciones de los derechos fundamentales de las mujeres».