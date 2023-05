Giro de Italia: Evenepoel ganó primera etapa y es líder; Rigoberto Urán, el mejor colombiano

–El ciclista belga Remco Evenepoel, del Soudal Quick-Step, se convirtió este sábado en el primer líder del Giro de Italia al ganar la etapa inicial, una contra-reloj de 19,6 kilómetros bordeando la Costa dei Trabocchi Tudor ITT, Fossacesia Marina-Ortona.

? @EvenepoelRemco wins the opening time trial of the Giro d’Italia and is our first Maglia Rosa!

? @EvenepoelRemco vince la cronometro inaugurale del Giro ed è la prima Maglia Rosa!#GirodItalia #Giro #Trenitalia @soudalquickstep pic.twitter.com/jRXgaGG81V

