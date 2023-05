Fiscalía fortalece la acción investigativa y judicial para resolver los casos de feminicidio

–El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, firmó una directiva que fija los lineamientos para la investigación y judicialización del feminicidio en Colombia, de tal manera que se garantice una respuesta efectiva de entidad.



“Esta Fiscalía en tres años y tres meses ha transformado las estadísticas y los resultados en términos de esclarecimiento de estos crímenes. En 2020, frente a los 200 feminicidios registrados en la entidad tuvimos un esclarecimiento del 90%; en el 2021, del 98%; en el 2022, del 98%; y hoy día del 93%”, enfatizó el Fiscal General.

De igual manera, explicó que el documento servirá de hoja de ruta a los fiscales y demás funcionarios para tener una visión integral de cada caso de feminicidio que conozcan, y así agotar todos los mecanismos a su alcance para lograr el pronto esclarecimiento.

“Mantener esta dinámica, no porque lo diga la Constitución sino porque es un compromiso mío y del equipo presente, que no podemos dejar la mujer al garete y que no podamos seguir interpretando como hechos aislados las muertes, los asesinatos, las violaciones de los derechos fundamentales de las mujeres”, precisó.



Por su parte, la Vicefiscal General, Martha Janeth Mancera, resaltó la importancia de avanzar con este tipo de acciones para hacer más ejemplarizantes las sanciones contra los responsables de agredir a las mujeres por su condición.

“En materia de homicidios de mujeres llevamos más del 60% en el esclarecimiento, y eso nos permite también decir, que hemos puesto las estrategias focalizadas. No contentos tampoco con el tema del homicidio de mujeres, hicimos el énfasis en el feminicidio. Señores, la aplicación de la ley no es solamente aplicarla, es tener los elementos materiales probatorios que permitan endilgarle a un victimario que su hecho fue producto de un feminicidio”, indicó la Vicefiscal.



Al acto de presentación de la directiva asistieron Bibiana Aído Amago, representante de ONU Mujeres Colombia; y Adriana Cely, promotora de la Ley 1761 de 2015 o ‘Ley Rosa Elvira Cely’, llamada así en honor a su hermana víctima de este delito; entre otras personalidades.