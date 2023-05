Congreso de Ecuador aprobó el juicio político contra presidente Lasso por corrupción

–El opositor Congreso de Ecuador resolvió este martes someter a juicio político al presidente Guillermo Lasso por presunta corrupción, en su segundo intento por destituirlo en menos de un año.



Con 88 votos a favor de los 116 asambleístas presentes en la sesión, el Legislativo dio luz verde a la moción contra el gobernante de derecha, al que señalan de un supuesto peculado en un contrato estatal para el transporte de crudo.

Veintitrés diputados se opusieron y cinco abstuvieron de sufragar sobre el juicio que aún no tiene fecha de inicio.

La moción de juicio político contra el mandatario fue presentada por la legisladora Viviana Veloz, del movimiento Unión por la Esperanza (UNES), que lidera el expresidente progresista Rafael Correa (2007-2017).

Durante el debate, que contó con la participación de 21 legisladores, hubo intervenciones que cuestionaron la continuación del proceso. Así mismo, criticaron que en la Comisión de Fiscalización no se haya permitido la participación de los legisladores para la evaluación y valoración de las pruebas aportadas por las partes y no por los asesores de la Comisión. Añadieron que dar paso al enjuiciamiento político del Presidente de la República no vulnera derechos, sino, más bien, da la oportunidad para que el Mandatario ejerza su derecho a la defensa ante el Pleno de la Asamblea y que el país conozca las pruebas de cargo y de descargo.

@RobertoCueroM , durante su intervención, enumeró 10 pruebas, que a su criterio, certifican la responsabilidad política del presidente Guillermo Lasso en el contrato entre @FlopecEp #AmazonasTanker que perjudicó al Estado.#JuicioPolítico #MinutoMinuto pic.twitter.com/NEO6fLngjh — TV Legislativa (@TvlEcuador) May 9, 2023



Una vez resuelta la continuación del proceso, la Asamblea deberá aplicar lo previsto en los artículos 92 y siguientes de la LOFL para llevar a cabo la interpelación y que se presenten los alegatos de la defensa del Presidente de la República.

#PlenoLegislativo868 | El artículo 1 de la resolución señala: Enjuiciar políticamente al presidente de la República, @LassoGuillermo, por la infracción constitucional de peculado prevista en el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución.#JuicioPolítico pic.twitter.com/zv82EQ2nhW — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) May 9, 2023

Al cierre de la sesión, que duró más de cinco horas, hubo aplausos y gritos de «fuera Lasso» en el pleno del unicameral Parlamento (con 137 curules).

La oposición liderada por el movimiento de izquierda Revolución Ciudadana acusa a Lasso de cometer un presunto peculado en el manejo de la estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) mediante contratos celebrados entre 2018 y 2020.

El mandatario es señalado de no ordenar en su administración la terminación de un contrato entre Flopec y el grupo internacional Amazonas Tanker, que incluye a firmas rusas, pese a que resultaba lesivo para los intereses estatales al dejar pérdidas por más de seis millones de dólares a la empresa ecuatoriana.

El correísmo es la principal fuerza en el Congreso, con cerca de 50 curules, mientras que el oficialista partido Creando Oportunidades (CREO) cuenta con una docena.

Lasso, de 67 años, ha dicho en otras ocasiones que asistirá al juicio, avalado también por la Corte Constitucional, porque es su «obligación poner la cara ante el pueblo». (Información DW).