Petro: La Fuerza Pública tiene que separarse del crimen de manera tajante

–En el marco de la ceremonia del 72° aniversario del Comando General de las Fuerzas Militares, el presidente Gustavo Petro avocó la situación de corrupción al interior de la Fuerza Pública y notificó que ésta «tiene que separarse del crimen».

El jefe del Estado subrayó que «la separación de la corrupción tiene que ser tajante» ya que “si nuestro objetivo es destruir la economía ilícita, no puede haber entre nosotros, por debajo de la mesa, personas, como ha habido hasta este momento, que están es dialogando, haciendo negocios conjuntamente con la economía ilícita”.

Añadió: “Esa corrupción, llamémosla así –que aparece de vez en vez, con nombre propio, en investigaciones de gente que estando aquí, armada, termina es prestándole servicio a la banda–, lo que está haciendo no es simplemente enriquecerse con alguna comisión que le pagan, sino que le está dando tanto poder a la banda, que esa banda va a poder matar a su propia tropa”.

El primer mandatario advirtió que “la corrupción va contra la tropa, contra el joven que está ahí en la trocha exponiéndose, arriesgándose”.

El presidente señaló que “si no se captura al gran empresario o al gran lavador y la cocaína pasa por entre los huecos, finalmente todo ese dinero termina matándonos a nosotros los colombianos”.

“Entonces la separación entre cúpula, entre mandos en el territorio, en el municipio, y la banda, tiene que ser tajante”, subrayó.

“No puede haber un miembro de la Fuerza Pública en negocios con las bandas que controlan la economía ilícita, porque perdemos la posibilidad de la paz”, sentenció.

Indicó que separarse del crimen y la corrupción es lo que permite destruir la economía ilícita, “un tema que tiene que ver con la inteligencia, fundamentalmente con la contrainteligencia y obviamente con la justicia” y puntualizó:

“Pero tenemos que ser celosos, esa es una prioridad: no puede haber un militar o un policía, no puede haber un miembro de la Fuerza Pública en negocios con las bandas que controlan la economía ilícita porque perdemos la posibilidad de la paz”.

El presidente Gustavo Petro anotó que “la función de la Fuerza Pública es, uno A, destruir la economía ilícita en su cúpula, en donde toca”.

El Jefe de Estado dijo que en este tema no puede haber confusión: “Si hablan de un cese al fuego no es un cese al fuego a la economía ilícita, es lo contrario: es el ataque decidido a la economía ilícita lo que puede permitir que un grupo equis o ye diga: Bueno, llegó el momento de dejar de disparar, porque vamos a hablar, no porque vamos a engañar”.

“Entonces la orden fundamental de esta política es la destrucción de la economía ilícita, que es la base de la violencia de hoy”, dijo y subrayó que “la estrategia contra la economía ilícita tiene que ser político-militar”.

En conmemoración de los #72Años del Comando General de las Fuerzas Militares, el presidente @PetroGustavo pidió reunirse con comandantes regionales de @FuerzasMilCol para profundizar en la necesidad de atacar las economías ilícitas en medio de los ceses al fuego.



En referencia al aniversario de la institución militar, integrada por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, el jefe del Estado expresó:

«En 72 años las Fuerzas Militares no conocen lo que es la Paz”.

Y agregó que “este aniversario coincide realmente con una época de violencia en el país», en la cual «nos matábamos porque no podíamos encontrarnos, porque no podíamos dialogar o no encontrábamos cuáles eran las reglas que pudiesen permitir que la población colombiana pudiera prosperar en tranquilidad, dentro de su propio territorio».

"Este aniversario coincide realmente con una época de violencia en el país. En 72 años las Fuerzas Militares no conocen lo que es la Paz": Expresó el Presidente @petrogustavo en la ceremonia del 72° aniversario del Comando General de las Fuerzas Militares.

«Para destruir la economía ilícita hemos hecho algunas cosas como: destruir dragas que sacan oro o incautar cocaína. Para eso se necesitan las Fuerzas Militares con armamento especializado, ellos deben destruir la cúpula de la economía ilegal»: Pdte.

