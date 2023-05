Más de 12.000 integrantes de la fuerza pública custodiarán la región del Sumapaz

Foto: Alcaldía de Bogotá



Luego de dos intensas jornadas en el municipio de Cabrera, en Cundinamarca, recorriendo las veredas de localidad número 20, y tras una extensa caminata hasta el Alto de la Alegría, la Alcaldesa Mayor terminó una inédita e histórica agenda de trabajo con la comunidad de la región de Sumapaz, en compañía de los gobernadores de Cundinamarca, Nicolás García; y Meta, Juan Guillermo Zuluaga, en compañía de la Fuerza Pública.

“Puedo decir con orgullo que conozco mi ciudad capital, la que me eligió como alcaldesa, de punta a punta. Camine hasta el Meta durante todo el día, así que me complace haber sido la primera alcaldesa que recorre todos los límites de nuestra capital”, señaló.

Justamente allí, en el Alto de la Alegría, tuvo un emotivo encuentro con la comunidad, que le pidió a ella y a los gobernadores, sumar esfuerzos para adecuar algunos caminos veredales y que puedan comercializar sus productos desde La Uribe, en el Meta, hasta la vereda San José.

“Yo no voy a echar pa’ atrás. Este territorio es de ustedes, no de nadie que venga a amedrentarlos, ni a amenazarlos, ni a extorsionarlos, ni a reclutar a su hijos para que se vayan a una guerra inútil, a matarse con los hijos de otros campesinos y de otros ciudadanos, que lo que querían era vivir en paz todos”, expresó a los campesinos y campesinas de la región del Duda.

El contundente mensaje fue repetido al término de un Consejo de Seguridad que se cumplió en el Batallón de Alta Montaña No. 1, en compañía de las diferentes autoridades locales, junto a la Policía, el Ejército Nacional y delegados del Gobierno Nacional.

“Los que nos vamos a quedar en la región del Sumapaz, en Cundinamarca, en el Meta, en la Bogotá rural, somos las comunidades campesinas, el gobierno y la fuerza pública, no los disidentes y no los ilegales. No vamos a cometer el mismo error que cometió Colombia hace más de 50 años, de abandonar a la gente, de abandonar su territorio, y dejar que ilegales se lo coparan”, insistió.

También aseguró que el sentir de los campesinos es de gratitud. “Es la primera vez que ven a los gobernadores, a la alcaldesa de Bogotá y a todas las instituciones presentes en el territorio, manifestándoles la confianza que vamos a estar juntos con el presidente Petro, con el Ministerio de Defensa, con toda la inversión social, la inversión en infraestructura y también el trabajo en seguridad para cuidarlos”, indicó.

“La paz total es esto, no son solamente las mesas de diálogo que se tienen en otras instancias, es sobre todo aplicar la nueva política de seguridad de este gobierno, que es una política de seguridad que trabaja de la mano con la ciudadanía, con los gobiernos locales, con los territorio, con la fuerza pública en su conjunto”, resaltó.

Aumento de pie de fuerza

La principal conclusión de este encuentro es el refuerzo con más de 12.000 integrantes de la Fuerza Pública que custodiarán permanentemente toda la región del Sumapaz, que componen Bogotá, Cundinamarca y Meta, principalmente.

“Quiero agradecerle al señor presidente de la República, que fruto de la solicitud de los dos gobernadores, el de Meta y de Cundinamarca, y yo como alcaldesa de Bogotá, le dio la instrucción al Ministerio de Defensa de organizar una operación de más de 12.000 hombres en la Región Central. Esa operación de control territorial la van a coordinar la Brigada XIII y la Brigada VII”, señaló.

Así mismo se refirió a los tres homicidios que han ocurrido en esta localidad durante los últimos años, el más reciente el del señor Carlos Julio Tautiva, que ocurrió el pasado 11 de abril.

“Evidentemente en el marco de las investigaciones, en coordinación con la Fiscalía, se logró la orden de captura contra un individuo que cobró la vida de dos personas.Además se está ofreciendo una recompensa de hasta 20 millones de pesos, para dar con la captura de este delincuente”, indicó el general Carlos Triana, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, quien también anunció el refuerzo del grupo investigador del crimen del señor Tautiva.

Este es el cartel con el que la Policía busca a alias Urias por el homicidio de dos personas:

Con respecto a los panfletos que han circulado en las últimas semanas y que han intimidado a la población civil, la alcaldesa Claudia López ratificó que hoy es el Ejército Nacional el que está ocupando toda la región. “Aquí nadie tiene un campamento con un grupo armado. A la comunidad,esos panfletos les causan zozobra, y a nosotros nos causan alarma; por eso más que preocuparnos, hemos venido a ocuparnos del territorio, de la inversión social, de la infraestructura”, ratificó.

Acciones institucionales inéditas en Sumapaz

Entre 2020 y 2022, el Distrito ejecutó $122.100 millones en la localidad, principalmente en los sectores de gobierno, con $70.855 millones de pesos; educación, con $28.953 millones de pesos; y salud, con $ 16.532 millones de pesos.

También se han atendido a más de 2.500 personas en servicios de Integración Social, y 1.857 personas a través de los programas Salud a mi Barrio, Salud a mi Vereda; y encuanto al Sistema de Cuidado se han llevado a cabo 1.490 atenciones en unidades móviles. Más de 1.900 personas han sido beneficiarias de transferencias monetarias, Ingreso Mínimo Garantizado – IMG y Bogotá Solidaria, y 1.748 personas han sido beneficiadas gracias a la estrategia Hambre Cero.

Con respecto a las y los jóvenes, 444 estudiantes han sido beneficiados con dispositivos tecnológicos y tabletas. 106 jóvenes de la localidad han sido favorecidos de Jóvenes a la U, 87 con Jóvenes a la U, y 19 de otros fondos.

En cuanto al crecimiento y reactivación económica el Distrito ha apoyado 600 unidades productivas con el programa Bogotá Local y 205 unidades con los programas de la Secretaría de Desarrollo Económico; y con el programa Bogotá Reverdece se han sembrado 2.796 individuos vegetales y 87 hectáreas han sido implementados con Pagos por Servicios Ambientales – PSA.

El mejoramiento de vías terciarias ha sido clave en la actual administración, por eso se han invertido $76.864 millones, el alcance es de 28 kilómetros y el objetivo es mejorar la intercomunicación y accesibilidad terrestre de los habitantes rurales de la localidad de Sumapaz en seis tramos:

– La Unión – Tunal Alto – Tunal Bajo (6,9 km)

– San Antonio 1 (6,9 km)

– San Antonio 2 (6,9 km)

– Animas bajas (2,9 km)

– Capitolio (4,5 km)

– Laguna verde (4,5 km)

Declaratoria de Zona de Reserva Campesina en la Localidad de Sumapaz

En febrero de este año, la Agencia Nacional de Tierras protocolizó la constitución de la Zona de Reserva Campesina en Sumapaz, mediante acto administrativo, el cual se socializó directamente con las comunidades.

Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, esta Zona de Reserva Campesina -ZRC, que beneficia a 1.770 personas, es la única de las cuatro ZRC, que está dividida en dos corregimientos con una extensión de 22.806 hectáreas, de las que el 78% están dentro del páramo.

La constitución de Sumapaz como ZRC, mejora la calidad de vida de los habitantes, protege los ecosistemas y el páramo más grande del mundo, fortalece la capacidad de gestionar de manera eficiente y autónoma el desarrollo del sector y protege la identidad cultural.