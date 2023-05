Vecinos de San Cristóbal Norte se quejan por ruido y riñas que provoca funcionamiento de bar en zona residencial

Residentes del barrio San Cristóbal Norte en la localidad de Usaquén, denunciaron ante la concejal Diana Diago la negligencia por parte de la institucionalidad para resolver el exceso de ruido y desorden que produce el funcionamiento de un bar a horas indebidas.

Los residentes de la carrera 8 #161-62 en la localidad de Usaquén llevan más de 7 meses aguantando gritos, música a todo volumen y riñas a altas horas de la noche por culpa de un establecimiento de comercio que funciona como bar, y no respeta los horarios reglamentarios.

“Son las 11 de la noche, se ha llamado a la Policía más de 5 veces. Nadie les dice nada, la policía no viene y la música a todo volumen” denuncia un ciudadano que está desesperado por el ruido que emite el establecimiento.

La comunidad envió varios videos a la concejal Diago donde se escucha música a todo volumen, pero lo más preocupante, la negligencia institucional por parte de la Policía.

Para la concejal Diana Diago, estos casos lamentablemente son el pan de cada día en las diferentes localidades de bogotá, no respetan a los ciudadanos que quieren descansar. “La ciudadanía solicita apoyo de la institucionalidad y no obtienen respuesta positiva, lo único que hacen las entidades es evadir sus responsabilidades. Un llamado al alcalde local de usaquén Jaime Vargas, a la alcaldesa Claudia López y al secretario de seguridad así como el de gobierno, para que tomen medidas contundentes al respecto y no le sigan dando la espalda a la ciudadanía”, afirmó la cabildante.

En los videos se evidencia cómo una ciudadana le solicita a un policía ayuda para que intervenga, sin embargo, él le responde que no es de su competencia y que para ello debe llamar a la alcaldía local. “Me toca irme a otro lado porque mi hijo no puede dormir y no me imagino como estará la situación en el hogar geriátrico que queda por la misma zona” afirma la ciudadana.

Ante la problemática, la concejal de Bogotá hizo un llamado al secretario de seguridad, al alcalde local y a la comandante de policía para que investiguen las actividades dentro del establecimiento y garanticen la tranquilidad de los residentes.