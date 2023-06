ANLA impone requerimientos adicionales a licencia de proyecto en Gorgona

Luego de haber analizado los impactos ambientales, económicos y sociales del proyecto ‘Construcción, Operación, Abandono y Restauración de la Estación de Guardacostas en la Isla Gorgona y Obras Complementarias’ y de conocer en detalle la percepción de las comunidades y diferentes actores sociales con relación al desarrollo de este, la ANLA impuso al Ministerio de Defensa obligaciones adicionales para el manejo y control de las obras complementarias que se desarrollarán en la isla.

La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, destacó que esta serie de requerimientos realizados por la ANLA se dan como resultado de las cerca de 25 reuniones que se efectuaron con activistas, periodistas, científicos, guardaparques, ambientalistas, expertos, comunidades y personas interesadas en los impactos del proyecto, en un proceso en el que se estudiaron una a una sus propuestas y preocupaciones. Lo anterior responde a los principios de participación inclusiva y transparencia en el marco del Acuerdo de Escazú.

Muhamad precisó que “se incluye un programa de monitoreo de tortugas, también que se maneje la construcción del muelle de forma tal que no vaya a tener impactos acústicos a fauna que puede permanecer en el sitio y que no es estacional, como por ejemplo la fauna de las ballenas; además, construir primordialmente en bajamar y tener todo el protocolo en movilidad de fauna para no afectar en el tema de los pilotes”.

Así las cosas, antes de iniciar cualquier actividad para cumplir con las nuevas obligaciones se deberá presentar:

• Programa de manejo de almacenamiento del combustible para la fase de construcción.

• Programa de manejo de fauna y protocolo para la reubicación de fauna marina sésil e incluir el plan de manejo ambiental, que debe incluir observadores de fauna marina.

• Plan de movilidad y señalización estableciendo velocidad mínima que permita protección de la fauna marina.

• Cronograma y propuesta de monitoreo de anidación de tortugas marinas.

• Estrategia de comunicación a los grupos de interés con el propósito de mantenerlos informados sobre el estado del proyecto.