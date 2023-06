En Usme, 78 familias cumplieron su sueño de tener casa propia

Foto: Alcaldía de Bogotá

En un emotivo evento en Usme, 78 familias vulnerables recibieron sus viviendas de interés prioritario (VIP), y ahora son felices propietarias, gracias a la gestión de la Alcaldía Mayor, a través de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo), que habilitó en la localidad 10.112 hectáreas de área urbanizable para el desarrollo de vivienda social de calidad.

“Esa es la historia de las familias bogotanas, de las familias colombianas, unas tienen más opciones y salen adelante, a otras les toca un poquito más duro, pero lo importante es saber que estamos en este mismo bote que se llama Bogotá o que se llama Colombia, y que juntos vamos a salir adelante”, destacó la alcaldesa mayor, Claudia López, al entregar las viviendas.

Los beneficiarios del proyecto Usme 1, cuyo ingreso mensual no supera los cuatro salarios mínimos, alcanzaron su sueño de ser propietarios gracias al apoyo del Subsidio Distrital de Vivienda en Especie, otorgado por la secretaría distrital del Hábitat. Esta ayuda equivale al 38% del precio del inmueble, 17.667.795 pesos. Las familias debían aportar el restante, que lo podían hacer a través de sus recursos, otros subsidios, Valor Único de Reconocimiento VUR, cesantías y créditos hipotecarios, entre otros.

La mandataria agregó: “el trabajo del sector Hábitat, de RenoBo, de las empresas de servicios públicos, es hacer ciudad para las familias, hacer vivienda de calidad para las familias. Acá 348 familias van a salir adelante, hoy entregamos 78, y ya veremos que muy pronto, con la obra de la Avenida Caracas, Usme estará mucho mejor. Y así, entre todos, vamos a sacar a Bogotá adelante”.

La entrega estuvo marcada por emocionantes historias de las y los beneficiarios. Una de las que más conmovió a la Alcaldesa fue la de María Isabel Morelo, nacida en Tolima de una humilde familia y madre de un niño por quien se esfuerza cada día. Ella compartió con la mandataria dos libros donde recopila sus sueños, y que tenían el tener vivienda propia entre ellos.

“Compré un carro de comidas con el que pude ahorrar 5.000 pesitos diarios para el apartamento. Mis patronas me dijeron que me querían mucho porque yo era el símbolo de las mujeres guerreras, y ellas también me ayudaron: la semana pasada me regalaron el piso de un apartamento que desmontaron. Ya tengo ese piso, las puertas de las habitaciones, la división del baño y ahora mi hijo ahorró y me regaló la nevera. En mis libros los sueños son como embarazos, pues sé que un día van a nacer esos grandes sueños que todavía me quedan por cumplir, como lo hizo hoy el apartamento” contó emocionada María Isabel.

Usme 1 es un proyecto de vivienda multifamiliar conformado por 348 viviendas de interés prioritario, que se encuentra ubicado frente a la estación de Policía de Monteblanco, en la localidad de Usme, y a pocos metros del cruce de la Avenida Caracas y la Diagonal 97ª.

El conjunto tiene dos etapas. La primera abarca 192 viviendas VIP que se encuentran 100% comercializadas, 186 escrituradas y 42 entregadas, a las que se suman las 78 de hoy. La segunda etapa cuenta con 156 unidades, que están actualmente en proceso de comercialización, con los listados de hogares emitidos por la secretaría del Hábitat.

“Proyectos de solución de vivienda como Usme 1 le apuntan a reducir el déficit cuantitativo de vivienda. Son, además, una solución ante el crecimiento acelerado de la ciudad, que demanda la generación de soluciones habitacionales para hogares de bajos ingresos en puntos estratégicos, con cercanía a vías de acceso principales, colegios y zonas verdes con espacios para deporte y el esparcimiento”, afirmó la secretaria distrital del Hábitat, Nadya Rangel.

Por su parte, el gerente de RenoBo, Juan Guillermo Jiménez Gómez, destacó que en esta ocasión madres cabeza de familia, cuidadoras de adultos mayores, empleadas de servicios generales y de casas de familia, que soñaban desde hace más de 10 años con tener su vivienda propia, están entre las beneficiarias de estas unidades de vivienda.

“Este es un proyecto que arrancó en 2013 y ahora estamos entregando después de muchas dificultades. Por eso estamos aquí, para que nunca más tengamos un elefante blanco en Bogotá. Muy cerca hay entre cuatro y cinco colegios, estamos cerca a la Estación de Policía de Bosa, tenemos cerca la Avenida Caracas y la Avenida Boyacá, así que es un proyecto muy accesible”, dijo el gerente.

A la fecha, la etapa 1 reporta un avance del 99%, mientras que la etapa 2 presenta uno del 42,7%, lo que registra un porcentaje de avance general del proyecto del 71.4%.

Luego de recorrer una parte de Usme 1, la Alcaldesa dejó un mensaje a las familias beneficiadas: “De esto se trata gobernar, de ser solidarios, de lograr que el gobierno se parezca cada vez más a la gente, que nadie se sienta excluido, ni humillado, ni abusado. Así que a las 348 familias que han ahorrado y perseverado, un aplauso, nuestra felicitación y nuestra gratitud”.