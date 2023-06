Denuncian oleada de asaltos a mano armada en locales comerciales de Usaquén

Los residentes del barrio Orquídeas, en la localidad de Usaquén, tienen miedo de transitar por las calles de su barrio. En menos de dos meses, el sector ha sufrido el ataque de los delincuentes en al menos cuatro locales comerciales.

Para la concejal Diago, la inseguridad está desatada y la alcaldesa Claudia López está desaparecida, “Los hurtos a personas aumentaron en un 20,3% y ni que decir de los hurtos a residencias, 28,9% frente al año anterior. Esto como consecuencia de una alcaldesa ausente,que no lidera, que no entiende su papel y que le dio la espalda a los bogotanos”, mencionó Diago.

Las víctimas son administradores de una cigarrería, una tienda D1, una panadería y un corresponsal bancario. Roban estos negocios con el mismo modus operandi. Llegan al negocio, amenazan a los comerciantes y clientes con armas blancas y de fuego, los hurtan y salen de los establecimientos para huir en motos y taxis, denunció un comerciante.

Según habitantes del sector, además de los robos a los comerciantes, los vecinos de a pie también han sufrido en varias ocasiones hurtos, “hace unos 15 días arrinconaron a una señora en la noche para atracarla. También intentaron abrirle la camioneta a otra persona. Está disparada la inseguridad.”

“La Policía no hace nada cuando denunciamos. Se hace muy difícil poder trabajar si no nos sentimos seguros. Es muy maluco sentirse contra las cuerdas y que las autoridades no hagan nada.”, comentó una de las víctimas.

“La institucionalidad le dio la espalda a los comerciantes de Usaquén. Hago un llamado a la alcaldesa y secretaría de seguridad para que garanticen la seguridad del sector,” mencionó Diana Diago.

Los residentes y dueños de locales piden mayor atención y cobertura policial en el sector: “La inseguridad está disparada en el sector. La policía casi nunca se ve por ahí y eso que nosotros pedimos que hacieran un esfuerzo, pero aún así en el sector nunca se ven.”

La concejal le pide a la Policía Metropolitana, al secretario de seguridad, Óscar Gómez y a la alcaldesa Claudia López que promuevan estrategias para garantizar la seguridad de la ciudadanía.