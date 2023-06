Este 17 de junio hay jornada de vacunación gratuita para su perro en Engativa

Si no has vacunado a tu perro y vives en la localidad de Engativá, no puedes dejar pasar esta gran jornada de vacunación gratuita que la Alcaldía Local organizó para los caninos este sábado 17 de junio.

La jornada se desarrollará a partir de las 8:00 a.m. y hasta las 12:00 p.m. en el salón comunal Bachué ubicado en la transversal 94L # 80 – 97.

Las vacunas que están disponibles son:

Moquillo

Parvovirus

Parainfluenza

Leptospirosis

Hepatitis

Requisitos

Pertenecer a los estratos 0, 1, 2 o 3

Los caninos deben ser mayores de 2 meses.

Los perros de razas de manejo especial deben llevar correa y bozal

Apoya: Alcaldía Local de Engativá.

Categorias: Animales

Costo: Gratis

Día de inicio: Sábado, Junio 17, 2023

Horario: 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Lugar: Salón comunal Bachué ubicado (transversal 94L # 80 – 97)