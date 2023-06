Viral: El escándalo que turistas mexicanas le armaron a taxista en Bogotá por $2.000 pesos

En TikTok comenzó a circular un video en el que se puede ver la discusión que mantuvieron dos pasajeras, supuestamente mexicanas, con un taxista de Bogotá, Colombia, pues ellas le pagaron con un billete de $10,000 pesos colombiano y esperaban que les diera $2,000 de cambio, algo que no sucedió.

En la grabación, realizada por el taxista, se puede que una de las chicas le reclama por hacerlo: “no me puedes grabar, no me puedes grabar”, mientras que la otra, que usa lentes, llama por teléfono para pedir ayuda: “es aquí en el parqueadero público, nos está grabando, tenemos mucho miedo. El taxista, me dijo una cosa y ya cuando le di el billete no me quiere dar el cambio. Por favor, puede venir aquí, estoy en un hotel, enfrente de El Dorado”.

Mientras tanto, la otra le advierte al taxista, “cuando llegue la policía me vas a dar tu teléfono y vas a quitar esa grabación”, en seguida sacó su teléfono y también comenzó a grabar al hombre.

Quien habla por teléfono indica que le dieron un billete de $10,000 pesos colombianos, cerca de $41 pesos mexicanos, y que no les quería regresar los $2,000 de cambio, unos $8.30 pesos mexicanos.

La de lentes le exige el dinero y lo acusa de robo, por lo que el taxista le indica que el taxímetro marcaba una tarifa y que a esa se le deben sumar los cargos de domingo, por lo que daba $10,000 pesos.

Entonces le reclaman que él les había dado una tarifa y no la respetó, por lo que el conductor les explica que ellas le indicaron una dirección y finalmente tuvo que hacer un recorrido más largo. El sujeto, desesperado, les indica, “ya espérense a que llegue la policía y me va a dar la razón, porque es lo que marca el tarjetón y el taxímetro, no les estoy robando ni $100 pesos”.

Las mujeres insisten, por lo que se calientan los ánimos a tal grado que el chofer le arranca de las manos a una de ellas el tarjetón con las tarifas que previamente les había dado, por lo que una de ellas indica: “tengo miedo, ¿qué nos vas a hacer?”, y él le responde irónicamente, “ay, les voy a hacer una gran cantidad de cosas enfrente de un hotel”. Finalmente, el chofer, desesperado, decide salirse del automóvil a esperar a que llegue la policía.

La publicación generó comentarios como: “no todos los mexicanos somos así”, “pese a que no saben cómo son los taxis, él les explica, pero ellas siguen insistiendo”, “soy mexicana y me dan vergüenza estas tipas”, “cuando eres tacaño extremo, pero de Latinoamérica”, “como cuando hablas bien fresa, pero $8 pesitos mexicanos te delatan”.

En Colombia los taxis tienen un banderazo de $5,200, y cada 100 metros aumenta $104 pesos, a eso se le deben de sumar los recargos por viaje nocturno, de día festivo o dominicales, que son de $2,500.