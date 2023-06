Captan imágenes de Mercurio a solo 236 kilómetros de su superficie (VIDEO)

–La Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) compartió este miércoles un trío de fotografías tomadas por la sonda BepiColombio durante su tercer sobrevuelo cercano a Mercurio.

La aproximación más cercana tuvo lugar a las 19:34 GMT del 19 de junio, cuando la sonda se situó a unos 236 kilómetros sobre la superficie del planeta en su lado oscuro. En las imágenes se puede ver una superficie plagada de cráteres, protuberancias volcánicas antiguas y flujos de lava solidificada, incluido un cráter que acaba de ser nombrado en honor a la artista jamaiquina y británica Edna Manley.

«[El cráter] claramente será de interés para los científicos de [la misión] BepiColombo en el futuro, porque ha encontrado ‘material de baja reflectancia’ oscuro que podrían ser restos de la corteza temprana rica en carbono de Mercurio. Además, el suelo de la cuenca dentro en su interior ha sido inundado por lava lisa, lo que demuestra la prolongada historia de actividad volcánica de Mercurio», dijo la agencia en un comunicado.

La sonda espacial también captó la zona de Beagle Rupes, un acantilado que se extiende por 600 km y se formó hace miles de millones de años durante el enfriamiento y la deformación de la corteza de Mercurio. El sistema fue descubierto hace más de una década por la misión Messenger de la NASA, y ahora los científicos pretenden comparar esas imágenes con las tomadas por BepiColombo.

Mercury approaching! ??@BepiColombo made its third flyby of Mercury on 19 June.

? Watch as the spacecraft make its close approach of the planet’s night side and explore Mercury’s surface in greater detail than ever before with a bonus 3D scene ? https://t.co/eqRG5Mz21B pic.twitter.com/EADBdk1f71

— ESA (@esa) June 22, 2023