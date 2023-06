Contraloría detecta hallazgo fiscal en el Icetex por $115.723 millones en giros de créditos a estudiantes que no tenían discapacidad

–En una Auditoría Financiera al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, Icetex, la Contraloría General de la República evidenció irregularidades en la renovación de los créditos para la población con discapacidad.

Concretamente el organismo estatal efectuó 10.211 giros por 115.512 millones de pesos, correspondientes a créditos de matrícula y subsidio de sostenimiento, sin el pleno cumplimiento de los requisitos exigidos para ello, otorgando los beneficios subsidiarios con recursos públicos a personas que no cumplieron las condiciones de focalización.

Esta situación, que fue comunicada por la Contraloría Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte a la entidad el 10 de mayo de 2023, dio origen a que el presidente del Icetex convocara a rueda de prensa el 31 de mayo de 2023, durante la cual manifestó que “se encontraron presuntas irregularidades en los documentos que adjuntaron más de 10.000 jóvenes, los cuales invocaron una condición de discapacidad que aparentemente no tienen”.

Esta comunicación conllevó a la suspensión de los giros de estos créditos para el segundo semestre de 2023. Los hechos anteriores se consolidaron en el Informe Final de Auditoría Financiera No. 14 del 16 de junio de 2023.

Como resultado de la Auditoría Financiera adelantada al ICETEX se determinaron seis hallazgos, de los cuales cuatro tienen presunta incidencia disciplinaria y tres con incidencia fiscal por $115.723.745.399, así:

-En la modalidad de crédito educativo, para la línea de protección constitucional de población con discapacidad, el ICETEX efectuó 10.211 giros por $115.512.013.075, correspondientes a créditos de matrícula y subsidio de sostenimiento, sin el pleno cumplimiento de los requisitos exigidos para ello, otorgando dichos beneficios subsidiarios con recursos públicos, a personas que no cumplieron las condiciones de focalización exigidas por la normativa aplicable.

Este hecho fue evidente al verificar que tan solo 147 beneficiaros acreditaron la condición de discapacidad, al encontrarse en el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad – RRLCPD del Ministerio de Salud y Protección Social, conforme lo certificado por este mismo Ministerio.

De otro lado, en el programa “GENERACIÓN E – COMPONENTE EQUIDAD”, creado por el Gobierno Nacional y adoptado en el convenio marco interadministrativo No. 1166 de 2008 y No. 0001 de 2019, suscritos entre el ICETEX, Ministerio de Educación Nacional – MEN y Departamento de Prosperidad Social – DPS, el ICETEX efectuó 139 giros por $185.902.127 a beneficiarios que no cumplieron con el requisito de puntaje en el Sisbén y 26 giros por $25.830.197 a beneficiarios fallecidos. En ambos escenarios los giros fueron previamente autorizados por el MEN y se constituyeron en daños al patrimonio público en más de $ 210 millones.