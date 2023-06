Thermonator: un perro lanzallamas robótico que podrá quemar todo a su paso (VIDEO)

–La empresa fabricante de lanzallamas Throwflame ha presentado un perro robot montado con un lanzallamas.

El denominado Thermonator tendrá un radio de acción de hasta 10 metros y podrá quemar todo a su paso por un periodo de 45 minutos, ya que también cuenta con un depósito de combustible integrado.

El peculiar robot contará con una gran variedad de cámaras y sensores que le permitirán moverse de forma autónoma. Hasta el momento no se anunció cuándo estará disponible para el público ni su precio.

#Throwflame introduced a #robotic dog with a #flamethrower The model will be released under the name #Thermonator. She will be able to fire up to 10 meters for 45 minutes. Is the death machine publicly available? pic.twitter.com/skyJnpDT5q

