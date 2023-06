Se estrenó la película “The Flash” con mucho sabor latino que lo pone una colombiana: Sasha Calle

–El largometraje “The Flash” acaba de estrenarse en todo el mundo con una propuesta muy diferente, tratando de desmarcarse de las típicas historias de superhéroes y con la participación de varios hispanos, tanto en elenco como en la dirección y producción.

Batman, la Mujer Maravilla o Superman son algunos de los personajes más famosos del universo de DC Comics, la famosa editorial de cómics estadounidense. Casi siempre se muestran a estos superhéroes utilizando los poderes para lograr algún fin, ya sea acabar con los villanos o tratando de lograr la paz.

Pero ahora el gigante cinematográfico Warner Bros trae una propuesta completamente diferente a lo que los fanáticos de estos personajes están acostumbrados. Se trata de la película “The Flash”, que acaba de estrenarse en todo el mundo, y pretende desmarcarse de las típicas películas de superhéroes, donde todo el relato se basa a través de las escenas de acción.

En esta ocasión, se intenta humanizar a los clásicos personajes de dibujos animados con una historia que va más allá de los poderes de sus héroes.



“Hay que conectar con las películas y los superhéroes tienen problemas igual que cualquier otra persona”, explica la actriz Sasha Calle durante una entrevista con la Voz de América en Miami, Florida.

La estadounidense de ascendencia colombiana, que interpreta a la popular Supergirl en el largometraje de ciencia ficción, reconoce sentirse muy “orgullosa” por participar en una película de este tipo.

Calle confiesa que si tuviera la oportunidad de poseer algún poder especial sería el que le diera la oportunidad de ver a su familia siempre que quisiera. “Me encantaría poder volar para poder ver a mi familia siempre que quisiera porque me hacen falta todo el tiempo, pero también creo que si uno tuviera superpoderes haría lo que hacen los superhéroes, es decir, ayudar a la gente”, relataba la actriz, también conocida por su papel en The Young and the Restless de la cadena estadounidense CBS.

Pese a eso, asegura que no le gustaría volver atrás en su vida, cuando ella estaba empezando en el mundo de la actuación y soñaba con dedicarse profesionalmente, algún día, al Séptimo Arte. “Cuando uno está chiquito, uno tiene sueños inmensos y el mundo le dice que son imposibles porque no se ven alcanzables, y yo digo que con corazón y paciencia y mucho amor todo es posible”, agrega al respecto.

Es la primera vez que una latina interpreta a Supergirl

Esta película de ciencia ficción cuenta la historia de una madre asesinada en su juventud. Pero gracias a los poderes de su hijo, capaz de poder volver al pasado, la mujer tendrá la oportunidad de salvarse con la ayuda de superhéroes como Batman o Supergirl, a quién interpreta Calle.

De hecho, es la primera vez que una latina hace este papel, por lo que la actriz de origen colombiano dice estar muy satisfecha por la diversidad que también se muestra en esta cinta, incluso rompiendo con los estereotipos de los hispanos.

“Esta película es un paso adelante porque los latinos no somos una cosa o la otra. Somos de todo. Somos fenomenales, somos superhéroes, somos millonarios, somos pobres, somos inteligentes, somos seres humanos y formamos parte de esta sociedad”, subraya al tiempo que defiende que la comunidad latina “es muy importante” y que “merecemos estar en las pantallas grandes contando todas las historias de amor, de felicidad y de tristeza” de los latinos en Estados Unidos.

Recuerdo a los que «caminaron antes»

Con todo, recuerda “a los latinos que caminaron antes que nosotros” ya que, según ella, permitió abrir el camino para que muchos otros pudieran también trabajar en una industria que, antaño, parecía estar reservada para unos pocos.

Por otro lado, cabe destacar que la película “The Flash” está realizada bajo la producción y la dirección de los hermanos Bárbara y Andrés Muschietti, de Argentina, quienes durante años han estado detrás de exitosas películas de terror como “It” o “Mamá”. Ahora, cambian completamente de registro.

“Una película de terror la tienes que hacer con un presupuesto menor porque hay una audiencia menor. Pero en una película de superhéroes, ya que tiene más aceptación mundial y tiene mayor audiencia, cuentas con más recursos y puedes hacer todo lo que quieres”, relata Andrés Muschietti convencido de que estos géneros son “un pase libre para dejar tu imaginación fluir”.

“The Flash” ya se ha estrenado en todo el mundo, también en la mayoría de países de América Latina. (Información Antoni Belchi, Voz de América).