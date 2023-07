36.000 becas fueron entregadas por el programa Jóvenes a la U

Foto: Alcaldía de Bogotá

La alcaldesa Claudia López presentó la lista de elegibles de la quinta convocatoria del programa Jóvenes a la U, para que más jóvenes de la ciudad puedan acceder a educación superior. Estos nuevos cupos de acceso son para estudiar en más de 40 Instituciones de Educación Superior, en los niveles técnico profesional, tecnológico o profesional universitario. Gracias a esta convocatoria, 11.000 jóvenes están más cerca de cumplir su sueño de estudiar.

“Hoy es el día más feliz del año, así como lo ha sido en las convocatorias anteriores de Jóvenes a la U. Debemos agradecer y reconocer a los impuestos que pagan los ciudadanos, para que hagan realidad estos sueños, pero también a la decisión de la Administración Distrital”, comentó la alcaldesa mayor, Claudia López, desde las instalaciones del Palacio Liévano.

Durante el evento, donde se anunció que los más de 41.000 jóvenes que se inscribieron a esta convocatoria pueden consultar si son elegibles en la página de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea), la alcaldesa López explicó cómo nació este programa: “Convocamos a las universidades, les dijimos que hicieran programas más cortos, más económicos, más flexibles, que les den habilidades de bilingüismo, en tecnología, en ciencia. Todos queremos trabajar, ser empresarios, ser emprendedores, así que había que mirar qué ventajas tienen Bogotá para hacer un feliz encuentro entre las potencialidades de la ciudad y los jóvenes”.

Con una inversión sin precedentes en la historia, Bogotá alcanzó la cifra récord de abrir 36.000 cupos para que jóvenes de la ciudad pudieran acceder a educación superior, gracias a las cinco convocatorias de Jóvenes a la U. Hay que anotar que la Administración Distrital se había propuesto, en su Plan de Desarrollo, la meta de beneficiar a 20.000 jóvenes con cupos universitarios. Con los resultados de esta convocatoria, se superó esa cifra en 16.000 personas.

La mandataria capitalina aprovechó el espacio para hablar de otras iniciativas que impactan a los y las jóvenes de la ciudad: “reducir la tasa de embarazo indeseado es uno de los logros que hemos alcanzado. Pero además debemos cumplir la ley ‘De cero a siempre’, y es que todos los niños y niñas de Colombia tengan todos sus derechos garantizados, sí o sí, hasta los tres años. Ese periodo de la vida es el más importante”.

La Alcaldesa Mayor fue clara al afirmar que “el Distrito va a seguir mejorando la formación de maestros y maestras, pero hay algo con lo que estamos en deuda, y es con la educación superior, que en principio no es, o no era, la principal responsabilidad de las alcaldías, pero nos comprometimos, porque si no, no había forma de cerrar esta brecha”.

Finalmente, la Alcaldesa recordó que, gracias a los impuestos de los bogotanos, los jóvenes que hacen parte del programa recibirán, además de la financiación de la educación gratuita y sin endeudamientos, un apoyo semestral para garantizar la permanencia en los programas de formación.

Los beneficiarios de Jóvenes a la U pueden acceder a su formación superior en cerca de 50 universidades del orden distrital y nacional, que les dan la oportunidad de elegir entre 900 programas.

Además de alcanzar una cifra de inversión histórica en los jóvenes del Distrito, estos son los otros impactos de Jóvenes a la U:

? Ocho de cada 10 jóvenes son la primera generación que accede a educación superior en sus familias,

? Seis de cada diez son mujeres.

? Ocho de cada diez son graduados de los colegios oficiales de la ciudad y una persona de cada tres está cursando programas técnicos, profesionales y tecnológicos.

Estas cifras demuestran que el programa ha promovido la equidad en el acceso a la formación superior, fortaleciendo la permanencia en programas pertinentes en los distintos niveles de la educación superior. Además, ha conseguido una atención diferencial para facilitar el tránsito del bachillerato a educación superior a las y los estudiantes más vulnerables de la ciudad.

La secretaria de Educación Distrito, Edna Bonilla, explicó que “nos la jugamos por mejorar el acceso y la permanencia. Por eso, 68.040 estudiantes han sido beneficiados gracias al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), con doble titulación, 1.070 estudiantes con formación técnica profesional”.

Por su parte, José María Roldan, director de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea), indicó que “el Distrito llegó a 36.000 jóvenes beneficiados con Jóvenes a la U, y eso es casi multiplicar por 10 lo que hacían las anteriores administraciones en materia de educación. Esto será una transformación total en 10 años”.

Como muestra el número de elegibles de la quinta convocatoria de Jóvenes a la U, el 65,05% son mujeres con un total de 6.206. De ellas, 978 son mujeres con hijos. Un total de 5.339 de las personas beneficiadas en la lista de elegibles corresponde a población en condición de pobreza, según los puntajes del Sisbén.

Los porcentajes más altos de las personas elegibles son de las localidades de Bosa (15,6 %), Ciudad Bolívar (14 %), Kennedy (11,7 %), Suba (11,5 %) y Usme (10,4 %).

Lo que sigue ahora

Los y las jóvenes que resulten elegibles deben iniciar el proceso de formalización del beneficio:

? La Institución de Educación Superior se pondrá en contacto con el/la joven elegible

? Indicará documentación requerida y fechas definidas para su remisión

? El/la joven deberá remitir la documentación solicitada, y adelantar todos los procesos necesarios para la formalización de la matrícula ante las Instituciones de Educación Superior.

? La renovación del beneficio tendrá que realizarse semestralmente, o de conformidad con la periodicidad definida en el programa elegido.

? Además de los requisitos de matrícula que cada Institución, cada joven debe suscribir una carta de compromiso de permanencia y culminación del programa

? Carta del joven si es mayor de edad

? De su tutor si es menor de edad

Al sumar los programas Jóvenes a la U y Todos a la U, el distrito llegará a 60.000 beneficiarios al finalizar este año. Jóvenes a la U es resultado de una gran alianza entre Instituciones de Educación Superior públicas y privadas, la Agencia Atenea, la Secretaría de Educación, los Fondos de Desarrollo Local y los aportes de las y los bogotanos a través de sus impuestos.

Más de 50 Instituciones de Educación Superior vinculadas, ofertando sus diferentes programas de formación técnicos profesionales, tecnológicos y profesionales universitarios.

Las primeras cuatro convocatorias de Jóvenes a la U dejaron positivos resultados: 8 de cada 10 beneficiarios son la primera generación de sus familias en acceder a educación superior (cifra según el universo de jóvenes con SISBEN). 6 de cada 10 son mujeres. 8 de cada 10 son graduados de colegios oficiales de la ciudad

Jóvenes a la U les ha dado a miles de jóvenes de la ciudad la oportunidad de acceder a educación superior de calidad, de manera gratuita sin la intermediación de créditos educativos, con un apoyo de sostenimiento semestral para propender por su permanencia y graduación.

“Quiero recordar, a los 36.000 jóvenes que han sido beneficiarios de Jóvenes a la U, que esto es gracias a los impuestos de los bogotanos. Invito a todas las familias para que año tras año paguemos un 10%, o el 8% o el 5% o el 1% adicional, para que Jóvenes a la U continúe, y que más jóvenes puedan seguir estudiando, y puedan sacar a sus familias y a Bogotá adelante”, concluyó en el evento la alcaldesa mayor Claudia López.

Testimonios de algunas y algunos de los beneficiarios de Jóvenes a la U en su quinta convocatoria

Danna Valencia

“Tengo 17 años y soy egresada del colegio Sorrento. Aplique a la carrera de Ingeniería Química. Este es mi sueño, gracias a Jóvenes a la U”.

Valery Cortés

“Yo apliqué a Ingeniería de Software y a Ingeniería de Sistemas, son temas que he venido averiguando con el tiempo, y que tenga que ver con las matemáticas, con la programación, es algo increíble. Muchas gracias Alcaldesa. Que mi Dios me la ilumine y le de mucha sabiduría para seguir guiando a mucha gente”.

Miguel Castro

“Yo tengo 20 años y terminé en el Gabriel García Márquez. Es un colegio muy bonito, semirural, fue una gran experiencia. Yo apliqué a Ingeniería de Software, ya había terminado en el SENA como técnico en programación, y dije: ya que me gusta la programación, quería seguir en el mismo camino”.

Karina Jaimes

“En este momento estoy en el trabajo, soy analista en una empresa de colchones. Tengo 26 años, terminé mi bachillerato en el colegio Nidya Quintero de Turbay. Vivo con mis papas y mis dos hijos. Yo apliqué para Salud Ocupacional. Llevo muchos años tratando de estudiar algo, fui mamá, mis prioridades cambiaron, me tocó trabajar, y ahora me pone muy feliz todo esto porque mis hijos van a estar muy orgullosos de mí”.