Buenaventura no será militarizada; tendrá unas fuerzas especiales urbanas: Mindefensa

–El ministro de Defensa Iván Velásquez Gómez aclaró que Buenaventura no será militarizada, sino que se tendrán unas Fuerzas Especiales Urbanas que se incorporarán a las Fuerzas Militares y que harán presencia en las comunas, intensificando los controles en diferentes lugares del puerto.

«Para aclarar; no significa que vayamos a militarizar Buenaventura. Lo que se requiere es que haya una presencia en sitios que juzguemos y que, además, por todo el conocimiento que vamos a adquirir de la situación en el territorio, podamos definir los sitios de control específico para que haya una mayor actividad de vigilancia y que se hagan efectivas órdenes de captura que se encuentran pendientes de ejecutar», precisó Velásquez Gómez.

El jefe de la cartera, durante su recorrido por la comuna 12 en el barrio Nuevo Amanecer, manifestó que la población se encuentra en una situación de dificultad y que por ello se intensificarán los resultados contra el contrabando, la interdicción de drogas, la presencia de investigadores judiciales y de inteligencia de la Policía Nacional.

El ministro de Defensa @Ivan_Velasquez_ hace un recorrido por la Comuna 12 del barrio Nuevo Amanecer en #Buenaventura y escucha las peticiones de la comunidad sobre la situación de seguridad en esta región del país. pic.twitter.com/6I5UxaPgZA — Mindefensa (@mindefensa) July 6, 2023

Así mismo el Ministro se refirió al grupo armado que se vio en videos afirmando que se iba a enfrentar con otra supuesta organización y aclaró que todavía no se puede decir que efectivamente ese grupo, denominado Nuevo Jalisco, exista en esta ciudad, pero que en todo caso, como lo dijo la Gobernadora, hay una recompensa de hasta $200 millones que conduzca a la identificación y captura de estas personas que exhibieron armas largas y cortas paseándose por las calles de este territorio.

Con respecto al grupo delincuencial Los Chotas, el Ministro aseguró: «Queremos afirmar de manera muy enfática, que los pactos entre bandas criminales son pactos entre bandas criminales, no es un pacto con el Estado. La Fuerza Pública no hace pactos con los criminales; que eso signifique por la mejor actitud de ellos una posibilidad de obtener beneficios jurídicos, estamos de acuerdo. Nos parece muy bueno que lleguen a ese entendimiento, las organizaciones criminales, pero no significa que ni la Policía Nacional ni las Fuerzas Militares van a dejar de cumplir con su actividad».

ELN

Durante su visita a Buenaventura, el Ministro habló sobre el secuestro de la suboficial de sus hijos y del ataque a los policías en Norte de Santander, y fue enfático en afirmar que el ELN tiene que dar claras muestras de su voluntad de paz.

«Es incomprensible que el mismo día que el Mando Central expidió un comunicado saludando y llamando a todos los miembros de esa organización al cese, que empezó a las cero cero del día de hoy, es incomprensible que hubieran cometido hechos sobre todo con personas que se encontraban indefensas. ¿Cuál es la razón de que, en víspera de la suspensión, realizan un secuestro de esta naturaleza?»

El ministro Velásquez aseguró que no es desde el Ministerio de Defensa que se establecen contactos con jefes de esa organización y que todavía no se tiene una afirmación expresa y precisa de cuándo podría producirse esa liberación.

Finalmente aclaró algunos puntos sobre el cese y dijo «aparece en alguno de los protocolos que se suspenden las labores de inteligencia. Eso no es cierto. Ni las Fuerzas Militares ni la Policía Nacional suspenderán sus labores de inteligencia, solo entendido que era lo que conversábamos también con delegación de La Habana y que según nos dijeron había quedado suficientemente claro, porque la inteligencia no se puede negociar».