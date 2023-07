No se pierda las actividades del Pícnic Literario este 9 de julio en el Jardín Botánico

Instituto Distrital de las Artes-Idartes

El Jardín Botánico de Bogotá será el escenario, este domingo 9 de julio, del Pícnic Literario de la Gerencia de Literatura del Instituto Distrital de las Artes – Idartes, que llegará con múltiples actividades artísticas y culturales inspiradas en los principales ríos del país.

Para asistir al Pícnic Literario debes cancelar el costo del ingreso al Jardín Botánico de Bogotá. La entrada general para nacionales es de $5.000 y de extranjeros de $7.000. Recuerdas que los niños menores de 5 años y adultos mayores de 60 años no pagan la entrada.

La historia de Colombia está íntimamente ligada a la historia de sus ríos, por esto, la edición 2023 del tradicional Pícnic Literario busca rendir un homenaje a estas fuentes hídricas que han tenido gran protagonismo en la vida cotidiana, social, literaria y de las artes en el país.

De esta manera, Idartes se une a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, al Jardín Botánico y a la Cámara Colombiana del Libro para homenajear al escritor chocoano Arnoldo Palacios, en vísperas de los 100 años de su natalicio, al poeta Raúl Gómez Jattin y a la primera librera de Bogotá, Godula Buchholz, entre otros protagonistas de la literatura nacional.

¡Atención a la programación por escenario!

Estos son los nueve espacios del Jardín Botánico en los que se desarrollará el Pícnic Literario, cada uno de los cuales representará un río y tendrá una programación inspirada en este.

Uno de ellos es la zona Río Magdalena, ubicada en el lago, donde habrá actividades de promoción de lectura en las que se compartirán relatos que viajan por los ríos colombianos.

Habrá también, desde las 9:00 a.m. y hasta las 11:00 a.m., observación por telescopio, talleres con hojas, troncos y otros elementos para niños y niñas de 0 a 5 años; una experiencia musical que rinde homenaje al espíritu del río y los ancestros, lecturas para bebés, obras de títeres, una narración literaria que será guiada por el programa de Idartes Cuéntame al oído y de 10:00 a.m. a 2:00 pm una estación de estampado.

En el Aula Ambiental del Jardín se ubicará el Río Bogotá. Allí habrá lecturas en voz alta que serán realizadas por los participantes de los talleres de Narrativa Gráfica, Crónica, Novela y Cuento del Idartes; se llevarán a cabo talleres de escritura y la presentación del libro de cuentos Pelea de gallos y otros animales de la escritora Dahiana Flórez Baracaldo.

Entre tanto, en la Maloka se representará el Río Amazonas, y se proyectarán documentales ambientales y otras muestras audiovisuales desarrolladas por la Escuela de comunicación popular para mujeres campesinas del Sumapaz. Sobre el mediodía se presentará la galería Somos Tierra, una memoria de las víctimas de diversos territorios compuesta por trabajos artesanales, pinturas y fotografías.

A la hora del almuerzo, el colectivo La Ñapa dictará un taller de gastronomía en el que se revisara?n fragmentos de textos de Gabriel Garci?a Ma?rquez para reconocer la cocina como un elemento esencial de su produccio?n literaria e indagar en los imaginarios colectivos que existen alrededor de la regio?n Caribe.

Al final de la tarde se podrá apreciar el documental Afromemorias de la muerte y una proyección de cortos que llevará la Cinemateca de Bogotá.

En la plazoleta Tropicario estará el Río Atrato. Allí, desde las 10:00 a.m., los asistentes podrán participar en una clase que combina las técnicas de yoga terapeútico y la danza contemporánea.

A las 11:30 a.m., el programa de Idartes para la primera infancia Nidos llega con Velu, una puesta en escena que plantea un universo de juego y narrativas no convencionales que exploran diferentes situaciones y posibilidades corporales.

A la 1:00 p.m. todos los asistentes al Pícnic Literario podrán cantar y danzar con la poesía de la agrupación Walka. En la tarde habrá un Slam poético, una charla sobre el chocoano Arnoldo Palacios, uno de los escritores más importantes de la literatura afrocolombiana. Para finalizar el día se presentará un concierto de duo de la Orquesta Filarmónica Bogotá.

El Río Sinú estará representado en el Biodiversario donde habrá un viaje literario por el río en el que se hablará de la belleza evocadora de los pueblos palafíticos, los rituales culturales y las melodías del bunde y el currulao. Al mismo tiempo, se reflexionará sobre las duras realidades de la pobreza y el narcotráfico presentes en la región.

A las 2:00 p.m. se realizará el conversatorio Volver a amanecer en el Valle del Sinú; luego se hará la presentación del Libro al Viento Bogotá Contada para niñas y niños que contará con la participación de autores de importante relevancia para la literatura infantil y juvenil como Jairo Buitrago, Francisco Montaña, Adriana Carreño, Catalina Navas y Eduardo Otálora.

La jornada cerrará en este escenario con una conversación sobre la publicación La verdad de los ríos que contará con la participación del excomisionado Leyder Palacios, de la antigua Comisión de la Verdad.



En el Domo Herbal, una cápsula de cristal, correrá el Río Orinoco donde por medio del libro Chocó: selva, lluvia, río y mar, de la editorial bogotana Lazo Libros, escrito por Velia Vidal e ilustrado por Geraldine Ramírez, el público descubrirá el porqué fluye tanta agua en este territorio y cuál es la relación de los ríos con la vida, la gente y la cultura.

Desde las 2:00 p.m. se realizarán dos talleres para toda la familia y, a las 4:00 p.m., se llevará a cabo la presentación del libro Mompox, una tierra de sabores.

El Jardín Fundador será el escenario del Río Cauca, donde, durante toda la jornada del Pícnic, estará habilitada la biblioteca itinerante de BibloRed y un trueque de libros de literatura, por lo que los asistentes podrán llevar aquellos libros que desean intercambiar.

Así mismo, en el Corredor de las Exóticas estará el Río Apoporis, el Planetario de Bogotá desarrollará diversos talleres, habrá lectura de cuentos, se realizarán los talleres de libro cartonero Río de palabras y los visitantes podrán disfrutar de una estación de juegos literarios. Se expondrán una serie de libros del futuro hechos por estudiantes de distintos colegios de Bogotá.