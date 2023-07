Así van las obras de la Primera Línea del Metro en Chapinero

Chapinero es una de las localidades de la ciudad donde se visualizan las obras que hacen parte de la Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB), tal es el caso de la construcción del intercambiador vial de la calle 72 o de los predios que han sido demolidos para continuar con este megaproyecto, que mejorará movilidad y la calidad de vida de la ciudadanía bogotana.

A continuación, te entregamos información clave de lo que está sucediendo en Chapinero, para que cuando visites la localidad tengas un panorama más claro de las obras que avanzan a toda marcha. El Metro nos une.

Intercambiador vial de la calle 72

En general, el avance de las obras de la Primera Línea del Metro, incluyendo las actividades de obra del concesionario Metro Línea 1 y la gestión de la Empresa Metro de Bogotá la adquisición de predios y traslado de redes, es del 20,59 % (con corte al 31 de mayo de 2023).

Uno de los frentes de obra más importantes se ubica en la calle 72 con avenida Caracas, donde se construye un intercambiador vial.

Esta obra consiste en un paso a desnivel que mejorará la movilidad en la intersección de la avenida Caracas con calle 72, y en la que además confluirán el viaducto del Metro, TrasnMilenio y los vehículos particulares.

Óscar Fernando Lugo, es uno de los trabajadores que está colaborando en el desarrollo del intercambiador vial, desde su cargo como auxiliar de obra: “Hace un año trabajo en las obras de la 72 del Metro. Debo de ayudar a los oficiales de obra en las labores que requieren, por ejemplo, ayudo a amarrar acero y a descargar los materiales que llegan; también apoyo las labores de excavación y en general cualquier trabajo de construcción”.

Óscar asegura en el audio a continuación que con su trabajo quiere que sus dos hijos se sientan orgullosos:

De acuerdo con el último balance, la construcción del intercambiador vial registra un avance del 27,32 %.

Predio de la calle 61 con carrera 13

En materia de gestión predial, el proyecto de la Primera Línea del Metro contempla la adquisición de 1.428 predios. Ya se han entregado al concesionario 1.191 (83,4 %) y la Empresa Metro de Bogotá ha recibido 1.397 (97,8 %).

En la calle 61 con carrera 13, de la localidad de Chapinero, se ubica uno de los predios ya demolidos. Si has pasado recientemente por allí, posiblemente ya te diste cuenta de los trabajos; si aún no vas, no te sorprendas cuando pases, pues se trata de un paso fundamental para esta megaobra.

Luz Alfaro, quien reside en este sector de Chapinero hace 35 años, ha sido testigo del progreso del sector a lo largo de su vida, sin embargo, resalta que las obras del Metro son las más significativas para su localidad y la ciudad en general: “Aunque se ve desolado el sector por los predios que han demolido, cuando ya esté el Metro será una maravilla, algo que llevamos esperando muchos años”.

En el siguiente audio Luz destaca que tiene grandes expectativas con la puesta en marcha del Metro:

Predio de la calle 44 con carrera 14

En una zona limítrofe de las localidades de Chapinero y Teusaquillo, en la calle 44 con carrera 14, se ubica otro de los predios que ya han sido demolidos para dar paso a la Primera Línea del Metro.

Al transitar por la zona, es común ver estos espacios encerrados por lonas verdes, donde antes existía un predio. Sin embargo, en un futuro, el Metro pasará por allí, mejorando la vida de quienes usan este sistema de transporte, así como de quienes tienen negocios a su alrededor.

Este es el caso de Abel Parra, quien hace unos seis meses emprendió una pizzería en la zona, con la expectativa de que con el desarrollo del megaproyecto el turismo se dispare al igual que sus ventas, así lo destaca en el audio a continuación:

Más datos sobre el avance de la Primera Línea del Metro de Bogotá

Además del intercambiador vial, continúa la construcción del patio taller, en la localidad de Bosa, con un avance del 72,33 % (con corte al 31 de mayo de 2023), un porcentaje muy superior al que estaba estimado para esta fecha.

También se registran avances con la construcción de los apoyos del nuevo puente vehicular del costado norte de la avenida Primero de Mayo con carrera 68, con un avance del 9,77 %, además de la relocalización de redes secundarias.

Recuerda que la Primera Línea del Metro de Bogotá atraviesa las localidades de Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Los Mártires, Antonio Nariño, Santa Fe, Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos, dentro de las cuales se ubicarán 16 estaciones.

Si quieres conocer cómo avanzan los temas de movilidad sostenible en la ciudad, ingresa a ¿Qué está haciendo Claudia Alcaldesa? Por la movilidad sostenible y el medio ambiente.

En el Visor de Proyectos del IDU puedes consultar la información de las obras que están en ejecución en tu localidad.