Comando Sur de EE.UU. inicia en Colombia ejercicios navales junto a 19 países más

–El Comando Sur de la Armada de los EE.UU. inició este martes en aguas de Colombia la 64ª edición del ejercicio marítimo UNITAS, en el que participarán efectivos provenientes de 19 naciones americanas y europeas.

Según se precisa en una nota del portal Divdshub, la Armada de Colombia es la anfitriona del evento –que se extenderá hasta el 21 de julio–, con una agenda que prevé operaciones frente a la costa de Cartagena, así como simulaciones en el terreno en las localidades de Coveñas y Barranquilla.

#Marines and Sailors land MV-22 Ospreys onto the USS New York prior to Ex UNITAS LXIV. #UNITAS, taking place in Colombia this year, will bring together 20 nations from all over the world to train forces in joint maritime operations that enhance tactical proficiency. pic.twitter.com/lySyANsUn5

— U.S. Marine Corps Forces, South (@MARFORSOUTH) July 10, 2023