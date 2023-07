El Distrito ha generado y gestionado 84.000 empleos para mujeres en Bogotá

Durante la administración de la alcaldesa, Claudia López, el Distrito ha generado más de 84 mil empleos para mujeres, como parte de su compromiso de construir y generar más y mejores oportunidades de empleo para ellas, incluso en los sectores que históricamente habían sido liderados solo por hombres.

Es así como desde la actual administración se lideran diferentes programas e iniciativas para el logro de este propósito, entre las que se destaca Mujeres que Reverdecen, liderado por la secretaría de Ambiente, que ha vinculado en labores del reverdecimiento de Bogotá a más de 6.000 mujeres.

La Rolita, primera y única operadora de transporte público de Bogotá, con equidad de género, ha abierto múltiples plazas laborales para mujeres en área de conducción, mantenimiento, reparación y tareas administrativas.

Sobre La Rolita

La Rolita es la primera operadora distrital de transporte público de Bogotá, creada por la administración de la alcaldesa, Claudia López, con el objetivo de complementar la red del Sistema Integrado de Transporte Público, SITP, y garantizar la continuidad y sostenibilidad en la prestación de este servicio en la ciudad y su área de influencia.

Además, no se trata de una operadora de transporte común y corriente puesto que su innovación radica en que promueve el enfoque de género, brinda oportunidades de empleo a las mujeres, y su flota es 100% eléctrica, convirtiéndose en ejemplo de la movilidad sostenible que necesita Bogotá para el siglo XXI y liderando (junto a Santiago de Chile) la flota eléctrica más grande de América Latina.

Claudia Patiño, es una de las conductoras los buses de La Rolita y madre cabeza de familia, y cuenta que vincularse a esta operadora de transporte le ha brindado una mejor calidad de vida para ella y para su familia: “Me salió esta oportunidad de trabajo, fue año y medio en el proceso de formación y aquí estoy feliz con La Rolita”.

En el siguiente video puedes conocer el testimonio completo de Claudia Patiño, una de las conductoras de La Rolita:

Mujeres que Reverdecen

Mujeres que Reverdecen es un programa creado por la Administración Distrital para brindarles una ayuda económica a las mujeres que se vieron particularmente afectadas por la pandemia de COVID-19 y para avanzar en las metas ambientales de la ciudad, así como para mitigar y adaptarse al cambio climático.

Es así como bajo la coordinación de la Secretaría de Ambiente, se realizan diferentes convocatorias para que las mujeres en situación de vulnerabilidad se inscriban, accedan a oportunidades de capacitación, reciban un sustento económico, mientras con su trabajo impulsan la reactivación económica sostenible, consolidan una ciudad más verde y sobre todo, logran su autonomía financiera.

“Mujeres que Reverdecen es el componente de empleo y emprendimiento del Sistema de Cuidado para mujeres vulnerables. Algunas de ellas empiezan en este programa, pero luego, con lo aprendido, son contratadas laboralmente por el sector privado y así van surgiendo”, expresó la alcaldesa López, durante uno de los eventos de apertura de inscripciones al programa.

Gracias a esta iniciativa, las mujeres adquieren nuevos conocimientos en jardinería, mantenimiento de espacios verdes, restauración, agricultura urbana y siembra. Las participantes reciben mensualmente transferencias monetarias, mientras el programa les ofrece la oportunidad de crear sus propios emprendimientos relacionados con la agricultura urbana y el aprovechamiento del material vegetal de la ciudad.

Mujeres como Cyndis Ramírez, han decidido apostarle a transformar su vida trabajando para embellecer la ciudad, sembrando árboles o haciendo mantenimiento a jardines, entre otras actividades propias del programa Mujeres que Reverdecen.

“Amo el programa porque no solo me enseñó a sembrar, a hacer una huerta o preparar un compostaje, me ayudó también a empoderarme y a cumplir mis sueños”, afirma Cyndis, participante y beneficiaria de Mujeres que Reverdecen. Lee aquí cómo ? Cyndis Ramírez transformó su vida con el programa Mujeres que Reverdecen.