Vibre con Queen en otra proyección láser este 12 de julio en el Planetario

Crédito: Planetario de Bogotá

La banda británica Queen inundará con lo mejor de su música el domo del Planetario de Bogotá, este 12 de julio, en otra de las proyecciones láser que vienen haciendo en el escenario capitalino. No te quedes sin experimentar la combinación de sonidos de una de las agrupación insignes del rock de todos los tiempos, junto a un show visual que te dejará sin aliento.

El Planetario de Bogotá presenta este show láser con algunas de las más icónicas interpretaciones de la banda británica, que hará que los asistentes traigan a su memoria melodías inmortales acompañadas de luces que rítmicamente los llevarán a través de un viaje resonante.

Tal vez los aficionados de todas las edades podrán recordar en el show canciones icónicas de la música popular como Bohemian Rapshody, Another one bites the Dust, We Will Rock You, We Are The Chapions, Radio Ga Ga, entre muchos otros.

JULIO 12 – MIÉRCOLES – 7:30 PM

Aquí la agrupación integrada por ese entonces por Freddie Mercury, Bryan May, Roger Taylor y John Deacon, en el reconocido video de Bohemian Rapshody:

Queen, una de las bandas más representativas del rock británico, creó un estilo musical que mezcló el rock progresivo, el glam, el hard rock, el pop y el rock psicodélico, entre algunos otros géneros. Sus himnos han acompañado a más de tres generaciones de rockeros por todo el mundo.

Las boletas se pueden adquirir en taquilla.

Recomendación: La proyección láser contiene luces intermitentes y brillos fuertes que pueden causar molestias a las personas con sensibilidad a la luz o con otras condiciones preexistentes.po