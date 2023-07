Asista este 12 de julio al Show láser con lo mejor de Coldplay en el Planetario

Crédito: Planetario Bogotá

Este miércoles 12 de julio no te puedes perder una nueva proyección láser en el Planetario de Bogotá, asiste a escuchar e ‘hipnotizarte’ con la puesta musical y sonora de Coldplay, una de las más importantes agrupaciones de pop rock de las dos últimas décadas.

Recomendación: La proyección láser contiene luces intermitentes y brillos fuertes que pueden causar molestias a las personas con sensibilidad a la luz o con otras condiciones preexistentes.

La historia de Coldplay inicia en 1997, cuando Chris Martin y Jonny Buckland intentaron formar una banda de rock como estudiantes, a la cual, después de varias presentaciones en bares y locales, se unieron Guy Berriman y Will Champion.

Por la importancia que ha tenido esta agrupación musical desde la década del 2000 el Planetario de Bogotá trae una proyección láser que tiene una selección de las canciones más significativas para el público local de la banda originaria de Londres.

Después de lanzar de forma independiente un EP, Safety (1998), Coldplay firmó con Parlophone en 1999. El álbum debut de la banda fue Parachutes (2000), que incluyó su sencillo Yellow y recibió un Brit Award por Álbum Británico del Año, un Grammy Premio al Mejor Álbum de Música Alternativa y nominación al Premio Mercury.

Su segundo álbum, A Rush of Blood to the Head (2002), ganó los mismos elogios e incluyó los sencillos The Scientist y Clocks, el cual ganó un premio Grammy por Grabación del año.

Después vendría su tercera producción, X&Y (2005), y su cuarta, Viva la Vida or Death and All His Friends (2008), que a la vez que mantuvo el abrumador éxito de sus previos discos, también los dar un giro hacia nuevos estilos y tonalidades más acordes a los gustos comerciales.

Desde entonces, Coldplay diversificó aún más su sonido con los lanzamientos posteriores Mylo Xyloto (2011), Ghost Stories (2014), A Head Full of Dreams (2015), Everyday Life (2019) y Music of the Spheres (2021). Cada álbum presentaba un tema único y añadía nuevos estilos musicales al repertorio original de la banda, incluyendo electrónica, ambient, pop, R&B, funk, clásica, jazz fusión y rock progresivo.

Con 100 millones de discos vendidos en todo el mundo, Coldplay es la banda más exitosa del siglo XXI y uno de los actos musicales más vendidos de todos los tiempos.

Valores: