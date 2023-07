El sistema de estacionamiento en vía de la ciudad es el nuevo elefante blanco de Bogotá: concejal Jorge Colmenares

El parqueo en vía está generando altos sobrecostos a la ciudad, pero además quienes parquean en estas zonas no tienen ninguna garantía como usuarios, nadie responde por lo que le suceda al vehículo.

El proyecto incluía traer una nueva visión de ciudad permitiendo que en el espacio público las personas pudieran parquear sus vehículos y así hacerlo de una manera ordenada y generando beneficios para la ciudad. Era un gana gana, la gente tendría múltiples opciones de parqueo a lo largo y ancho de la ciudad, habría buenos precios teniendo en cuenta el alto costo del parqueo en la ciudad, la gente al tener donde parquear asistirían más a los comercios y además el dinero no iría a particulares sino a la ciudad. Si funcionaba era una gran solución. Pero todo quedó en el papel.

“Cuando uno paga por un servicio espera que le respondan ¿cierto?. Porque uno se convierte inmediatamente en un cliente y se rige bajo los parámetros comerciales de cualquier contrato. Pero en Bogotá, el ciudadano que parquea en el estacionamiento en vía y es víctima de un delito en la zona de parqueo, no se le está respondiendo. La excusa que está utilizando la Terminal de Transporte de Bogotá es que el contrato es para que el ciudadano pueda hacer uso del espacio de estacionamiento, pero que no implica una garantía de seguridad, por cuanto la Terminal no recibe el vehículo en custodia, dejándolo expuesto a la situación de inseguridad que enfrenta la ciudad, ya que no existe ningún tipo de monitoreo sobre el mismo” denunció el Concejal Jorge Colmenares

Según la Terminal de Transporte, a abril de este año, se habían registrado 21 casos delincuenciales en las zonas de parqueo pago. Pero cuánta gente se va y no pone la denuncia, o sencillamente no conoce cómo hacerlo.

También existen fallas y retrasos en la ejecución de los contratos, de las 17 zonas de parqueo pago que se contrataron, solo operan 11 puntos en la ciudad. Esto significa que, si implementar 11 zonas costó 16 mil millones de pesos, la puesta en funcionamiento de las 6 faltantes, nos representará un gasto de cerca de 9 mil millones de pesos.

Es un proyecto muy costoso, y altamente ineficiente. Costoso ya que implica disponer de personal permanente para recibir los pago, para la instalación de los cepos, personal que requiere dotación, adicional los costos que implica la demarcación de las zonas, el mantenimiento de dichas señales, los gastos por la aplicación móvil y su mantenimiento digital, la movilización diaria de los cepos y sus lugares de custodia, entre muchos otros. Y tengamos en cuenta que esto no está sucediendo, para pagar y ayudar no se consigue personal, pero para poner los cepos rápidamente llegan.

Altamente ineficiente, ya que no existe correspondencia en cuanto a sus estrategias de cobro y generación de recursos, y es evidente que no alcanza a financiar el SITP, y no significó una mejora a la movilidad. Ubicar las zonas de parqueo en puntos de difícil acceso, contrario a lo pretendido, lo que logra es generar más congestión vial y empeorar el tráfico.