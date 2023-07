Gobierno Petro insiste en que no hay confirmación de la muerte de Iván Márquez

El canciller Álvaro Leyva, insistió este viernes en varios medios que aún no hay certeza de la muerte del líder de las disidencias de las FARC de la Segunda Marquetalia, «Iván Márquez», quien fue uno de los negociadores del acuerdo de paz.

«Lo que yo le quiero decir es que se manifestó, nunca se comprobó, no hay acta de defunción, no hubo día de entierro», alegó Leyva en una entrevista este viernes con Caracol Radio, mientras que en otra entrevista con la emisora Blu incidió: «la confirmación no se ha hecho, hay una noticia de un medio que no se confirmó (…) No me sorprendería que ‘Iván Márquez’ esté vivo».

El pasado 6 de julio el noticiero CM& informó de que Luciano Marín Arango, conocido como «Iván Márquez», que fue el jefe negociador de las FARC en los diálogos que condujeron a la firma del acuerdo de paz de noviembre de 2016, murió como consecuencia de las graves heridas sufridas en un atentado que sufrió en julio de 2022 en Venezuela.

Sin embargo, ningún medio más ha podido confirmar la noticia y ninguna fuente oficial, tanto colombiana como venezolana, ha informado de la muerte de «Iván Márquez», y el Gobierno colombiano ha insistido varias veces en que no hay verificación.

El canciller, quien se ha ocupado del restablecimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela, alegó hoy que habló con una «persona muy conocedora de lo que ocurre en Venezuela» que le citó una frase que se le atribuye -quizás erróneamente- al «Don Juan» de José Zorrilla: «los muertos que vos matáis, gozan de cabal salud.»

«Esa es una noticia que nunca se confirmó y yo debo tomar por lo menos como serio ese principio que alguien me confirmó por teléfono», zanjó el canciller, quien insistió en que es una noticia que «nadie la ha podido confirmar, de tal manera que yo doy por hecho que mientras no se confirme hay un interrogante muy grande que hay por esclarecer».

En agosto de 2019, casi 3 años después de firmar la paz, Luciano Marín Arango, alias «Iván Márquez», que fue también el número dos de las FARC, anunció que retomaba las armas al frente de una disidencia llamada Segunda Marquetalia, en referencia al lugar de nacimiento de las FARC hace más de medio siglo, por supuestos incumplimientos del Gobierno a lo pactado.

El año pasado se informó de su supuesta muerte en un atentado perpetrado por otro grupo armado con el que la Segunda Marquetalia se disputaba la frontera colombo-venezolana, donde se esconden los grupos, y los negocios ilícitos que por ahí circulan.

No obstante, esa disidencia achacó el ataque a las fuerzas de seguridad colombianas y desmintió el fallecimiento, y en septiembre pasado el Gobierno colombiano confirmó que Márquez estaba vivo, pero «enfermo, convaleciente».

Luciano Marín Arango, de 68 años de edad, nació el 16 de junio de 1955 en Florencia, capital del sureño departamento del Caquetá, y su historial indica que a comienzos de la década de 1980 se vinculó al Frente 14 de las FARC, donde escaló posiciones hasta llegar a formar parte de la cúpula guerrillera. EFE