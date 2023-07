Alerta de Tsunami por sismo de magnitud 7,2 en Alaska fue cancelada; habría afectado a Colombia

–Las autoridades estadounidenses cancelaron la alerta de tsunami que se produjo tras el sismo de magnitud 7,2 que se registró temprano este domingo en Alaska.

El Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos, notificó así el fin de la alerta:

The Tsunami Advisory is canceled for the coastal areas of Alaska. Be sure to visit https://t.co/pXpCFxXtaU for the latest information. https://t.co/1nmpvTqMR7

— National Weather Service (@NWS) July 16, 2023