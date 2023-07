Avanza construcción de red de agua potable del patio taller de Línea 1 del Metro

Foto: EMB

La Red Metro nos une y avanza con la construcción del patio taller de la Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB) en la localidad de Bosa. En este punto del proyecto, considerado como el corazón del Metro, los primeros días de julio inició la construcción de la red provisional de agua potable.

Y para adelantar esta intervención, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó un Plan de Manejo de Tráfico (PMT) que consiste en la reducción del carril de la calle 56f sur entre carreras 99d y 107a, a la altura de los barrios El Porvenir, El Recuerdo y Santa Fe, en la localidad de Bosa.

En este tramo se hará la instalación de la red de acueducto de seis pulgadas para el suministro de agua en el corazón de la Primera Línea del Metro de Bogotá. Para realizarla, será necesaria la excavación sin zanja, un proceso que requerirá la excavación y construcción de cámaras de 15 metros de longitud cada 100 metros sobre el carril sur de la vía.

Durante la duración de la actividad, se instalará señalización vertical de obra, se garantizará un carril de circulación de mínimo 5.5 metros, así como la presencia de auxiliares de tránsito y el sendero peatonal para garantizar el tránsito seguro de las personas que circulen por esa zona.

Aquí, un mapa del Plan de Manejo de Tránsito localizado en la calle 56f sur:

Los ciudadanos que tengan inquietudes frente al traslado de redes en este sector, podrán dirigirse a los puntos móviles de atención dispuestos en la zona o a la oficina de atención al ciudadano ubicada en la carrera 95a No. 49c – 80 sur, local 1-13, centro comercial Trebolis El Porvenir, en los horarios de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m; o también, podrán contactase al correo electrónico gestión.social@metro1.com.co o socialtramo1@metro1.com.co.