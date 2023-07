Prenden alarmas por aumento de hurtos a usuarios de la Cicloruta por el Canal Salitre

En bicicletas, delincuentes roban con armas blancas a los transeúntes y todo se registra en las cámaras de seguridad. En menos de 2 meses se han registrado varios hurtos, en bicicleta atacan a las víctimas. “Son una banda de 5 criminales que hurtan con arma blanca a ciudadanos que camina por la ciclovía” denunció un ciudadano del sector.

En otro de los videos se evidencia como 4 personas interceptan a un ciclista para robarlo a plena luz del día. La falta de luminarias y la frondosidad de los árboles hace que el entorno se convierta en escenario perfecto para la inseguridad.

En general, en la localidad de Barrios Unidos, los hurtos aumentaron en un 57,8%.

En otro de los casos, el pasado 14 de julio, 6 personas en bicicletas interceptan a 2 personas, las abordan con armas, las golpean, las roban y huyen. Todo queda registrado en cámaras de seguridad.

Para la concejal Diago, Bogotá está sumida en una crisis por la inseguridad, ese es el gran legado de Claudia López. “La alcaldesa le dio la espalda a los bogotanos. No fue capaz de garantizar la seguridad y encima para este año le quitó presupuesto a la Secretaría de Seguridad y con pobreza no se combate la delincuencia. Lo que la ciudad necesita es mano firme y estrategias contundentes. ¿Cómo es posible que los residentes del sector denuncien y la institucionalidad no actúe?”

De acuerdo con Lucy Murcia, residente del sector, la inseguridad se incrementó desde hace varios años. “El peatón no se siente seguro y en los días festivos hay mucha soledad. Las bandas roban a los ciudadanos y a quienes salen a hacer deporte. Los delincuentes se esconden en los árboles y atacan a sus víctimas.”

Bogotá está azotada por la delincuencia. De los 12 delitos de alto impacto, 8 aumentaron en la ciudad con corte a junio de 2023.

Frente a esto, la cabildante del Centro Democrático hizo un llamado a la alcaldesa Claudia López, a la comandante de Policía, Sandra Hernández y al Secretario de Seguridad Óscar Gómez Heredia para que garanticen la seguridad de los bogotanos del sector a través de medidas contundentes.