Distrito ha mejorado más de 3.700 viviendas en Bogotá

A través de la Secretaría del Hábitat y la Caja de Vivienda Popular, la actual Administración Distrital ha mejorado más de 3.700 viviendas en Bogotá, beneficiando a más de 10 mil personas.

Como es el el caso de Beatriz Ellis y José Nicolás Rojas, una pareja de esposos que vive en la localidad de Usme hace más de una década, y que gracias a uno de los subsidios de mejoramiento de vivienda que recibieron por parte de la Alcaldía de Bogotá, pudieron mejorar las condiciones de su hogar.

«Todas las paredes estaban pañetadas. Me hicieron una alcoba, me arreglaron el lavadero, me enchaparon el baño y la cocina. Me siento tan feliz y orgullosa, que no quiero cambiar la casa», asegura la sonriente Beatriz.

La Alcaldía Mayor de Bogotá ha invertido más de 43 mil millones de pesos en este programa para garantizar que las familias que residen en el hábitat popular tengan una vivienda digna.

«Estas intervenciones tienen como propósito realizar las reparaciones locativas y las mejoras de las condiciones de habitabilidad de las distintas viviendas», afirmó la secretaria del Hábitat, Nadya Rangel.

Al finalizar 2023, el Distrito habrá realizado mejoramientos de vivienda en cerca de 5.000 mil hogares de Bogotá.