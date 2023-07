Propuestas en justicia, seguridad y convivencia ciudadana son claves en los programas de Gobierno de los candidatos

A pocas horas del cierre de inscripciones de candidatos para ocupar alguna de las 1.102 alcaldías y 32 gobernaciones del país, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) resaltó a los aspirantes los insumos que en materia de justicia, seguridad y convivencia ciudadana deben tener en cuenta para fortalecer sus programas de gobierno, documento indispensable al momento de inscribirse y hoja de ruta para los próximos cuatro años, de llegar a ser elegidos.



El director técnico de Estrategia Regional de Planeación Nacional, Hugo Guerra, recordó que, desde junio pasado, Planeación Nacional tiene a disposición de los candidatos la guía “Orientaciones para la formulación y uso de programas de gobierno 2024-2027”, la cual puede ser consultada en el sitio web de la entidad y donde hay un paso a paso para construir, de manera adecuada, el programa de gobierno.



“Anteriormente, el 40% de los programas de gobierno presentados por quienes resultaban electos, no correspondían al territorio que iban a administrar. Eso es una gran falla que dificulta hacer un plan territorial de desarrollo. Por eso, este año los insumos que den las administraciones salientes en el proceso de transición y empalme son fundamentales”, dijo Guerra al término del conservatorio ‘Justicia, Seguridad y Convivencia Ciudadana: una mirada desde los territorios’, sexto diálogo de la estrategia del Gobierno Nacional, ‘Juntos por el Territorio’.



Por su parte, el experto y exsecretario de Seguridad, Convivencia y Justicia ciudadana de Bogotá, Hugo Acero, afirmó: “Hay un desconocimiento de las responsabilidades que tienen los alcaldes y gobernadores. Es muy importante que sepan que no están solos, que cuentan con el Gobierno Nacional no solo para construir el plan territorial de desarrollo cuando sean elegidos, sino también para ayudar en su ejecución y búsqueda de soluciones”.



Acero explicó que infortunadamente, el tema de seguridad, justicia y convivencia en las regiones “se ha visto como si fuera solo una responsabilidad de la policía, de los jueces, y del Ejército, cuando en realidad es una responsabilidad compartida. Los alcaldes y gobernadores tienen responsabilidades en todas las áreas de desarrollo, y la seguridad es un elemento importante como primeras autoridades en el manejo del orden público en sus territorios”.



Daniel Cortés, director de Justicia, Seguridad y Defensa de Planeación Nacional, dijo: “Estos temas están en la agenda diaria de las regiones y deben ser dialogados con las comunidades en los territorios. Por eso, es importante que todos revisen las bases el Plan Nacional de Desarrollo, puntualmente en lo que tiene que ver con el eje transformacional de Seguridad Humana y Justicia Social, esto es fundamental para que haya esa articulación de Nación-territorio y convergencia nacional”.



Y agregó: “Se trata de la construcción de unos programas de gobierno participativos, incluyentes y con enfoques diferenciales. De acuerdo con esas necesidades, se deben plantear estrategias y soluciones de manera preventiva, para solucionar problemas rápida y efectivamente”.



Juanita López, directora técnica del programa Justicia Inclusiva de la USAID, concluyó: “El gran desafío es saber cómo las autoridades locales contribuyen con sus planes de gobierno local en mejorar la seguridad, la justicia y la convivencia, eso sí, enfocados con una mirada al PND, que responde a varios años de trabajo de entender la justicia como un derecho y basados en datos para atender con efectividad a la ciudadanía”.



“Juntos por el Territorio» a estrategia del Gobierno nacional para dar a conocer a candidatos, alcaldes y gobernadores en ejercicio, así como a la ciudadanía en general, los elementos principales a tener en cuenta en la elaboración de los nuevos programas de gobierno, una eficiente transición de los mandatos locales y el efectivo cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo en las regiones.