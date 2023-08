Petro anuncia proyecto de ley para empoderar al Consejo Nacional de Juventud

El Mandatario los invitó a liderar la vigilancia de los recursos públicos que buscan fortalecer la inclusión educativa de los jóvenes.

“Les he pedido a los funcionarios aquí presentes y algunos no presentes que entreguen un proyecto de ley en donde el Consejo Nacional de Juventud no sea un órgano consultor”, sino que “sea un órgano de poder, que tenga unos poderes”.

Así lo anunció el Presidente Gustavo Petro durante la posesión de las y los integrantes del Consejo Nacional de Juventud 2023 – 2024, evento que se realizó este miércoles en la Casa de Nariño.

En su intervención, el Mandatario afirmó que “cuando el órgano institucional tenga poder, se llena de pueblo y entonces tendríamos una juventud movilizada alrededor del Consejo Nacional de Juventud”.

“Eso es un proyecto de ley y que tiene que presentarse”, dijo y consideró que “ninguna conquista social se consigue si no hay movilización”, ya que “la movilización es la libre expresión de una sociedad”.

‘Queremos fortalecer la educación pública’

En este sentido, el Presidente Petro invitó a conocer y debatir los proyectos de ley presentados por el Gobierno del Cambio, “a que se hagan las críticas, porque nada de lo que nosotros presentamos es inflexible”, aunque “los principios, sí”.

Enfatizó que estas iniciativas no buscan acabar la educación privada, sino que “aquí lo que queremos es fortalecer la educación pública. ¿Por qué? Porque el joven, la joven sin recursos, tiene como opción es una educación gratuita que tiene que ser de calidad, para acabar con las desigualdades en Colombia o para disminuirlas, al menos”.

Vigilancia deber provenir de los jóvenes

En sus palabras, el Mandatario instó a los y las integrantes del Consejo Nacional de Juventud a que lideren la vigilancia de los recursos destinados a la educación pública.

Al respecto expresó: “Esos instrumentos para controlar eficazmente que el esfuerzo de un gobierno porque la juventud sea incluida, esa vigilancia tiene que venir de las calles, de los barrios, de las universidades y de la esquina. Esa vigilancia tiene que venir de la juventud”.

“He ahí el tema que yo les propongo. Ustedes como Consejo Nacional de Juventud, más que otras instancias, empiezan a adquirir esa responsabilidad hacia adelante”, sostuvo.

“¿Cuántas sedes universitarias públicas? ¿Dónde se está agenciando la gratuidad de la educación pública? Este es un tema de uno de varios de la juventud”, puntualizó.

Viceministerio de la Juventud

Asimismo, al destacar la creación del Viceministerio de la Juventud, que hace parte del Ministerio de la Igualdad, el Presidente Petro dijo que esta instancia puede ser muy importante si se le llena de pueblo y se cuida para que no se convierta en un ente burocrático.

“Esa nueva institucionalidad queda al servicio de ustedes. Empieza ya. Estamos pensando quién será la persona que lidere eso. Yo le propuse a Gabriela Posso (Consejera Presidencial para la Juventud) que sea una persona que haya perdido un ojo en el estallido social y que sea capaz de dirigir a la juventud con toda la claridad que se necesita, como un faro, a pesar de que le quisieron quitar la luz, el poder”, concluyó el Presidente Petro.