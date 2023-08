Petro pide a grupos armados ilegales “dejar el poder del arma, para darle el poder al pueblo» 

–El Presidente Gustavo Petro aseguró este martes que lo más revolucionario y democrático que pueden hacer los grupos armados ilegales que actúan en los distintos territorios es “dejar el poder del arma, para darle el poder al pueblo; es lo más revolucionario y democrático que se puede hacer”.

“La paz empieza porque la población pueda retomar sus derechos fundamentales; porque se vuelva la dueña del territorio, en su diversidad. ¿Quién ostenta el poder en Arauca? Pues la paz será posible cuando el poder en Arauca sea del pueblo araucano. Eso es lo que este Gobierno quiere que se produzca”, aseguró durante el Diálogo Social por la Seguridad, la Paz y la Vida, que se cumplió este martes en la capital araucana.

El Presidente Petro también anunció que el reciente cese del fuego que el Gobierno pactó con el Ejército de Liberación Nacional (Eln) “puede cambiar la historia del departamento de Arauca” y dijo que ello dependerá “de la seriedad histórica y responsabilidad con las nuevas generaciones” que tengan los jefes de dicho grupo.

“Ya no se trata de lograr un acuerdo entre un grupo armado y el Estado, que también está armado -pues no es entre armados como se construye la paz-. El acuerdo debe ser entre el armado y la sociedad desarmada”, enfatizó el Presidente Petro, quien se declaró “preocupado” porque no percibe en la sociedad “la madurez para asimilar un proceso histórico entre fuerzas antagónicas”.

“Hay que hablar de ese tema porque también están a punto de iniciarse unas conversaciones de paz con el Estado Mayor Central”, añadió el Mandatario, a la vez que confió en los saberes que la sociedad colombiana ha acumulado alrededor del tema de la violencia para corregir el camino y alcanzar la reconciliación nacional.

«Se va a decretar un cese al fuego entre el ELN y el Estado de Colombia y eso va a tener consecuencias (espero que favorables) para el departamento de Arauca, e indudablemente hay que hablar de ese tema porque también están a punto de iniciarse unas negociaciones con el EMC»:… pic.twitter.com/jAqkaASytu — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) August 1, 2023



El Presidente convocó al pueblo araucano a unas “asambleas ciudadanas, que –dijo- nos permitan marcar un camino para Arauca, sabiendo que vamos hacia una nueva época y con la compañía del Gobierno, con la compañía de su Fuerza Pública, con posibilidad de que quienes aquí se han matado entre sí dejen de matarse”.

“Este mensaje va para el Estado Mayor Central: el problema no es dejar de disparar al Estado. Primero -y antes que nada-, deben dejar de disparar a la población o de dispararse entre sí, porque yo sé por qué se disparan entre sí y por qué están disparando contra la población”, puntualizó.

Finalmente, el Jefe del Estado instó a la población a recuperar su esencia agrícola y a emprender proyectos agroindustriales, al tiempo que pidió apoyo de la industria petrolera que se beneficia con los recursos de este departamento rico en hidrocarburos.

“La propuesta de este Gobierno es la agroindustria y la agroindustria en manos de productores, miles y miles, del Llano colombiano, para lo cual el Gobierno, entonces, tiene que cambiar la prioridad de la infraestructura vial o de comunicaciones. Las carreteras del Llano se vuelven importantes y no deben quedar abandonadas”, señaló.

Y puntualizó: “Pongo sobre la mesa: el Gobierno está dispuesto a comprar 200.000 hectáreas y está dispuesto a que, en conjunto con los productores agrarios, lleguen a la industrialización.