Estos son los eventos gratuitos de la Cinemateca para  agosto

Foto: Cinemateca de Bogotá

En agosto disfruta de las mejores ofertas gratuitas que te trae la Cinemateca de Bogotá. En este mes podrás estar en talleres, conversatorios, laboratorios y charlas.

Las actividades están dirigidas a todo el público; desde niños, adultos mayores y personas con capacidades diversas.

¡Escoge el mejor evento y asiste!



Experiencias artísticas para primera infancia

ATRAPA BICHOS (Agosto 5 y 19)

¿Crees poder ayudar a los padres de Cri y Chi para que dejen de esconderse y aprendan a convivir con los bichos en la casa? Te invitamos a que nos acompañes a recolectar muchos bichos para llevar a casa de Cri y Chi y poder contarles a sus padres que son seres inofensivos, que sólo transforman el planeta por medio del juego de volar o esconderse en las materas. “Atrapa al bicho”.

*Actividad para niñas y niños de 0 a 6 años.

Horarios: 10:00 a.m. a 11:00 a.m.; de 11:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 3:00 p.m.

Espacio: Sala Rayito

Cupo Máximo: 28 participantes

ESPECTRO (Agosto 12 y 26)

Espectro es una nueva experiencia artística basada en las viejas y las nuevas tecnologías, donde los niños y las niñas podrán jugar a ser investigadores de la luz. Ven y disfruta de esta relación entre el pasado, el presente y el futuro, a través de un arco iris de colores.

*Actividad para niñas y niños de 0 a 6 años.

Horarios: 10:00 a.m. a 11:00 a.m.; de 11:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 3:00 p.m.

Espacio: Sala Rayito

Cupo Máximo: 28 participantes

Anécdotas y memorias: Laboratorio Audiovisual para persona mayor

La BECMA (Biblioteca Especializada en Cine y Medios Audiovisuales) de la Cinemateca de Bogotá, Gerencia de Artes Audiovisuales del Idartes te invita a participar de la franja Anécdotas y memorias, en donde se realizará un Laboratorio Audiovisual.

Sera un espacio para la experimentación audiovisual donde las historias, recuerdos, fotografías y material de archivo de los participantes permitirán la creación de proyectos de ilustración, fotografía, animación y creación de microdocumentales.

Fechas: Miércoles 9, 16, 23 y 30 de agosto

Horario: 9:00 a.m. – 11:00 a.m.

Lugar: Objetoteca BECMA (Biblioteca Especializada en Cine y Medios Audiovisuales)

Invitada:

Natalia Monroy, artista audiovisual con formación en cine documental y estudios de ciencias sociales de la Universidad Distrital de Bogotá y la ENFF de Sao Paulo. Desarrolla su trabajo artístico como coordinadora, editora y montajista de proyectos documentales, videoclips, videodanza, experimental y multimedia con enfoque de género y archivos de memoria histórica y patrimonial para diferentes entidades públicas y privadas en Latinoamérica.

Aforo máximo 20 personas

Si tienes dudas, puedes escribirnos a: andry.barrios@idartes.gov.co / juan.gonzaleznavarrete@idartes.gov.co

Jueves de Medios: Comunicación comunitaria, alternativa y popular. Una experiencia de creación de contenidos escritos con enfoque de periodismo participativo.

Este es un espacio en el que te brindamos herramientas para el fortalecimiento de los medios, colectivos, realizadores y todo aquel interesado en la comunicación audiovisual. Durante una tarde al mes nos encontraremos por medio de charlas y casos de estudio con temáticas de interés para el desarrollo de tus proyectos.

PONENTES: Laura María Rodríguez

ESPACIO O SALA: Youtube y Facebook de la Cinemateca de Bogotá.

Capacidades diversas: Creación de universos distópicos

La BECMA (Biblioteca Especializada en Cine y Medios Audiovisuales) de la Cinemateca de Bogotá – Gerencia de Artes Audiovisuales del Idartes te invita a participar en la franja capacidades diversas, titulado creación de universos distópicos.

Este taller se plantea como un momento para partir desde el juego, la dialéctica y la construcción colectiva sobre cuáles son los universos soñados, vividos o trastocados que no han sido vistos en el cine y pueden ser explorados desde la mirada aguda de niños y niñas con capacidades diversas.

Fecha: Miércoles 16 de agosto

Hora: 10:00 a.m. – 12:00 a.m.

Lugar: Objetoteca BECMA (Biblioteca Especializada en Cine y Medios Audiovisuales)

Dirigido a: Niños de 8 años en adelante con discapacidad auditiva

Invitado: Colectivo Submarino de papel. Es una agrupación en pro de los derechos de los niños, las niñas y los jóvenes por medio del desarrollo de potencialidades creativas desde los lenguajes visuales y sonoros.

Aforo máximo 20 personas

Si tienes dudas, puedes escribirnos a: andry.barrios@idartes.gov.co / juan.gonzaleznavarrete@idartes.gov.co

El Cine & Yo con Jorge Franco

El Cine & Yo es una iniciativa de la Cinemateca de Bogotá en asocio con El Tiempo. Personajes de diferentes campos dialogan sobre las películas que los han influenciado, demostrando que el cine deja una huella en la vida de todos los espectadores, no solo en quienes se dedican a este arte.

En esta edición estará como invitado el escritor Jorge Franco, quien dialogará con el periodista de El Tiempo Julio César Guzmán, sobre su relación con el cine y las películas que lo han influenciado para el desarrollo de su profesión.

Lugar: Sala Capital

Dentro del Ciclo Que Haiga Paz continúan las exposiciones Cartografías de lo No Visto y Bruma de Ben Rivers. En los siguientes trinos de la Cinemateca de Bogotá, la invitación es para que asistas a las próximas visitas guiadas: