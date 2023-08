Petro: «Es mentira que sabía que habían entrado dineros ilegales a mi campaña»

–El presidente Gustavo Petro refutó la versión que propalaron algunos medios de comunicación de que su hijo había dicho que sabía del ingreso de dineros ilegales a su campaña. «Eso es mentira», precisó el jefe del Estado en su cuenta en Twitter.

«Esto es una mentira. Pero para irradiarla ahora varias cadenas ponen esta afirmación como «algunas fuentes de la fiscalia dicen» así propagan la mentira», añadió el mandatario.

El presidente Petro sostiene que «hasta el día de hoy no hay una sola frase, o audio de meses de conversaciones grabadas en los audios de mi hijo y su exposa o en los videos que la autora tiene de todas mis reuniones privadas de la precampaña y campaña interceptadas por organismos gubernamentales sin que aparezca una sola frase que confirme este infundio.

Además señaló: «Tiene esa afirmación varías formas de analizar y como no lo dijo un juez, voy a analizar lo que dijo. Tiene un instinto subliminal en lo que dijo y obviamente donde eso fuese cierto, este Presidente se tendría que ir hoy. Entonces tengo que decirle a esa persona, no siga diciendo mentiras. Mi hijo no dijo eso, y no lo dijo por una razón básica, a mis hijos les he dicho: nunca delincan”.

La víspera en su discurso en Sincelejo, la capital del departamento de Sucre, el presidente Petro advirtió:

«A ninguno de mis hijos ni de mis hijas les he dicho jamás que delincan, eso no ha existido. No es la primera vez que han intentado usar las cicatrices familiares, algunas cicatrizarán, otras quizás nunca, claro que han intentado utilizar todas las debilidades para abrir el… pic.twitter.com/Mh5DwOsycQ — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) August 3, 2023

Igualmente, señaló: «Con confianza, con firmeza. Con seguridad. Jamás he conducido a mis hijos al delito. Jamás me favorecería del delito de alguno de ellos. Mi vida política está en función de la justicia social y la Paz de Colombia».

También afirmó que “uno no puede arrodillarse ante el verdugo y la defensa se hace desde la verdad y la dignidad. No hay que temer, la verdad es la mejor defensa”. Y envió un mensaje a Nicolás:

“Mi hijo ya verá. Lo único que le puedo recomendar es la verdad. La verdad. No arrodillarse ante el verdugo”, dice el presidente, Gustavo Petro, desde Sincelejo. pic.twitter.com/qAhJX3iDUe — Noticentro 1 CM& (@CMILANOTICIA) August 4, 2023

También hizo referencia a las tres mujeres que propuso para el cambio de Fiscal General de la Nación:

“La terna que he presentado no es para esconder el delito, soy el primer presidente que le dice a la justicia que juzgue a su hijo, no porque otros hijos no hayan delinquido sino por que todos los presidentes protegían al hijo antes que a la justicia”.

«La verdad y la justicia no es para la venganza, es para la reconciliación», puntualizó.

Además, advirtió a quienes pretenden que renuncie a la presidencia:

«Tengan ustedes la absoluta certeza de que este Gobierno se acaba de acuerdo al mandato popular, de nadie más, y eso es bueno que quede claro en Colombia, no hay nadie que pueda terminar con este Gobierno, que sea el pueblo mismo y el pueblo dio una orden por mayoría en las urnas electorales».

Y complementó: “Vamos hasta el 2026.Este Gobierno está aquí para tratar de cambiar la historia, en eso consiste el Cambio, en que de nuevo pueda haber campesinos en la Plaza de Bolívar gritando que son ciudadanos y ciudadanas».