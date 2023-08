Soprano bogotana con la mejor voz del mundo recibe reconocimiento en el Concejo

La concejal María Clara Name Ramírez del partido Alianza Verde, lidera el reconocimiento en el Concejo de Bogotá de Julieth Lozano Rolong, la reconocida soprano bogotana galardonada con el prestigioso título del premio del público como «La Mejor Voz del Mundo 2023» por BBC Cardiff Singer of The World en Londres.

Julieth tiene una formación excepcional como Maestra en Interpretación y artista en Ópera del Royal College of Music en Londres, respaldada por las prestigiosas becas Irene Hanson y el premio Sybil Tutton de Help Musicians UK. Ha labrado su camino hacia la cima de la música clásica.

Durante sus estudios en la Universidad Central de Bogotá, ganó el concurso nacional de canto de la Orquesta Filarmónica de Bogotá en los años 2012 y 2014. En el trasegar de su vida se ha dedicado a perfeccionar su talento y habilidades vocales en la lírica demostrando el amor por ese arte.

“El reconocimiento en el Concejo de Bogotá lo realizamos por su valioso aporte a la cultura, por su extraordinario talento y dedicación que ha dejado una huella imborrable en los escenarios musicales a nivel nacional e internacional, que sirve de inspiración y ejemplo a nuestros jóvenes”, señaló la Concejal.