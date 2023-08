Colombia fija su posición para salvar la selva en Cumbre Amazónica de Brasil

Durante su intervención en la Plenaria IV de Cambio climático, agroecología y sociobioeconomías de la Amazonía, realizada en la Cumbre Amazoníca de Brasil, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, fijó la posición de Colombia para salvar la selva amazónica y detener el punto de no retorno.

Entre las principales propuestas, la Ministra destacó la meta de preservar el 80% de la Amazonía al 2025 en la declaración de países de la OTCA y la necesidad de fortalecer la capacidad estatal para afrontar este reto.

Muhamad también habló de la importancia de la conexión andino-amazónica: “desde los países andino – amazónicos llamamos a ordenar el territorio, pero a ordenarlo alrededor del ciclo del agua. Entender cómo desde los Andes emerge esa gigantesca humedad que trae la Amazonía, pero son los Andes la que la aterriza en lluvias que terminan irrigando toda Sudamérica. Si no entendemos esos ríos voladores y si no entendemos la conexión estratégica de los diferentes biomas y si no entendemos los puntos de acupuntura del Bioma Amazónico donde debemos trabajar intensamente para generar la capacidad ecológica y que nos genera la capacidad social, entonces no estamos entendiendo nada”.

En ese sentido, la Ministra instó a los ocho países que comparten este importante ecosistema a reconocer la crisis climática: “Lo primero que hemos escuchado desde Leticia, desde el panel de científicos, pero también desde el conocimiento tradicional diverso, megadiverso del bioma amazónico, es que tenemos que reconocer la emergencia en la que estamos”.

Propuestas para salvar la selva

Estas son las propuestas de Colombia para la recuperación y protección de la Amazonía:

Punto de no retorno: “Nuestro propósito es evitar llegar al punto de no retorno. Estamos de acuerdo en que los países industrializados deben hacer lo propio porque si los gases de efecto invernadero siguen aumentando no habrá Amazonía posible”.

Preservación del bioma a 2025: “Hago un llamado para que fortalezcamos el estado de los territorios, para que encontremos un propósito común, y estamos de acuerdo desde Colombia de que la meta de preservar el 80 % de la Amazonía al 2025 debe ser integrada en la declaración de presidentes”.

Frenar la frontera de hidrocarburos: “Estamos de acuerdo también en que la conversación sobre frenar la frontera de hidrocarburos debe ser planteada en el diálogo político estratégico”.

Fortalecimiento de la capacidad estatal: “Para poder fortalecer la capacidad del Estado en cada uno de nuestros países necesitamos liberar la deuda externa para poder aplicarla precisamente en el bioma amazónico y salvar la selva porque hoy nuestros Estados están sobreendeudados. Colombia hoy no tiene cómo prestar un peso más para poder invertir en estos propósitos”.

Reconocimiento del conocimiento de los saberes de las comunidades en los territorios amazónicos: “Es la vitalidad, es la diversidad y es el poder popular el que podrá salvar la Amazonía”.

Además, aseguró que la reunión de los presidentes que hacen parte de la OTCA es una oportunidad sin precedentes: “Es la primera reunión de presidentes en el marco de la crisis climática, y estamos a punto de llegar al punto de no retorno, y si políticamente los Estados no reconocemos la emergencia, la realidad de que estamos a punto de perder la capacidad de la selva de recuperarse por sí misma, no estamos entendiendo el momento histórico ni el llamado crítico para la humanidad”.

Finalmente, Muhamad subrayó la existencia de “una doble crisis”, la crisis climática y la crisis de inequidad social. Señaló que es indispensable trabajar en la solución de las necesidades de las comunidades que habitan en la Amazonía: “No es posible que los puntos de mayor inequidad social en cada uno de nuestros países estén precisamente en la Amazonía. Sin la dignidad de los pueblos, sin la dignidad de las gentes, sin el reconocimiento pleno de su ciudadanía es imposible recuperar la Amazonía”.