Petro en el primer año de mandato: “Colombia no necesita fracturas, necesita ese Acuerdo Nacional que traiga la paz».

–Desde el Puente de Boyacá, durante la conmemoración de los 204 años de la Batalla de Boyacá y del Día del Ejército Nacional, el presidente Gustavo Petro hizo este lunes un balance de su primer año de mandato y aseguró que «el país está encontrando, por fin, la forma de dejar atrás un pasado de violencia, injusticia, discriminación y explotación”.

Además, el jefe del Estado advirió que “Colombia no necesita fracturas, necesita ese Acuerdo Nacional que traiga la paz. Colombia no necesita de odios. De odios nos hemos matado desde que se fundó la República”.

Según el presidente Petro, Colombia “está dejando atrás los complejos de inferioridad y la resignación a un supuesto destino, en donde el poder solo puede corresponderles a las castas que siempre lo han detentado y lo consideran su propiedad personal y hereditaria”.

Por ello reiteró “nosotros no queremos excluir a nadie. Nos acusan de incitar la lucha de clases”, sin embargo, “en nuestras palabras y actos siempre hemos demostrado que lo que buscamos es un Acuerdo Nacional”.

La promesa de dignificar al pueblo sigue siendo “una prioridad”, razón por la cual “ese acuerdo no puede significar que el pobre siga arrodillado, encadenado, dejado, maltratado recibiendo las migajas que caen de la mesa”, enfatizó.

El mandatario explicó que el acuerdo que se está construyendo busca que “el Gobierno, los partidos de oposición, los empresarios, las comunidades, los partidos de Gobierno, las organizaciones sociales, los sindicatos, las gentes del común, todos los sectores de la sociedad se puedan sentar a dialogar sobre sus problemas concretos y los problemas de la sociedad colombiana”.

“Es un acuerdo de país, un acuerdo que comienza con mi vecino, con mi esposa, con mis hijos, con el tendero, con la policía del barrio, con el transportados, con el empresario patrón y con el líder de mi barrio y de la vereda”, anotó.

En la presentación de su informe a la nación el Presidente Petro subrayó: “Aquí no se trata de que el Gobierno se salga con la suya, entre comillas. De pronto solos llegamos más rápido, pero juntos llegamos mucho más lejos”.

Resaltó: “necesitamos vernos a la cara y hablarnos con franqueza”, en la medida en que consideró que “necesitamos estar a la altura de lo que nos está pidiendo la historia y encontrar, por fin, las soluciones a dificultades largamente postergadas”.

“Eso es el Acuerdo Nacional, es materializar la promesa del Cambio entre todas y todos. Un Cambio pedido a gritos en las calles y en las urnas. El pueblo tiene unas expectativas que no podemos defraudar”, recalcó.

El Presidente se refirió en su informe a las reformas que requiere Colombia para garantizar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas.

En este sentido dijo que: “seguiremos insistiendo en nuestras políticas para la gente, en la reforma a la salud, en la reforma laboral, en la pensional, en la de la educación, en la de los servicios públicos, en la de la minería y otras”.

Adicionalmente, indicó en que su Gobierno seguirá llamando a todos los sectores políticos, económicos y sociales para que hagan parte del Acuerdo Nacional, que permita ligar “los corazones, las almas y las voluntades de cada colombiano y colombiana para cambiar nuestro destino”.

“No estamos condenados al desencuentro y la animosidad. No estamos condenados a cien años de soledad. No somos de las estirpes condenadas de la tierra. Pero, creo firmemente, que las colombianas y los colombianos tenemos el coraje y la valentía para no desaprovechar este momento único en la historia”, puntualizó.

En materia económica, Petro señaló: Hablaban de que nuestro Gobierno llevaría al país a una catástrofe. Hoy, por el contrario, hemos vencido la inflación, aumentamos el salario mínimo, elevamos el nivel de vida de los más pobres, creamos más de un millón de empleos, la inversión extranjera creció el 70 % y el peso colombiano se constituye hoy en la moneda que más se ha fortalecido frente al dólar, señaló el Jefe del Estado.

“Todo esto nos demuestra que a un año del Gobierno del Cambio el país está encontrando la forma de dejar atrás su historia de violencia y la reasignación a un destino. No queremos excluir a nadie, buscamos un Acuerdo Nacional”, subrayó.

Además aseguró cómo todas las acciones de su administración han permitido fortalecer a Colombia como nación y poner al país por la senda del crecimiento y la prosperidad.

“El cambio nos fortalece, no nos debilita. La búsqueda de igualdad y justicia nos pone en una senda de desarrollo de un crecimiento distinto que no deja a nadie atrás”, resaltó el Jefe del Estado en su informe en el que enumera algunos logros alcanzados por su administración.

En el ámbito de la paz, dijo que el gobierno está conversando con los grupos armados para buscar salidas, para salvar vidas. “Tenemos una mesa de diálogos con el ELN que ya nos ha permitido alcanzar un histórico e inédito cese al fuego bilateral que apoya la comunidad internacional”.

“Los acercamientos con bandas criminales de Buenaventura y Medellín, han llevado a que en nuestro primer año logramos disminuir en un 54 % el número de las víctimas fatales de la Fuerza Pública”, y destacó que su Gobierno ha mejorado el bienestar de los integrantes de las Fuerzas Militares.

De otro lado resaltó la mejoría económica del país desde la llegada de su administración.

“En economía han dicho que íbamos a desestabilizar la economía del país, que la inversión se iba a ir, que se perderían empleos, que subiría el dólar. La ‘catástrofe económica’ decían los que no creen y nunca han creído en el cambio”.

«Hoy podemos, por el contrario», subrayo el mandatario que “hemos vencido la inflación que es la que golpea los bolsillos de la gente más pobre de Colombia”, quien proporciono cifras para mostrar que su Gobierno logró aumentar el salario mínimo, elevar el nivel de vida real de los más pobres y crear más de un millón de empleos de calidad.

Indicó como, “en junio, los flujos de inversión extranjera directa alcanzaron $1.729 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 70% frente al mismo mes del 2022. Si además agregamos que el déficit de la balanza comercial bajó comprenderemos por qué el peso de Colombia es la más revaluada divisa frente al dólar”.

“Es tanta la confianza en el país que una de las grandes calificadoras de riesgo, como es el caso de Fitch Ratings, ratificó la calificación de Colombia”, enfatizó.

«Cuando llegamos, dijo el mandatario, prometimos que íbamos a poner la casa en orden, una casa con grietas producto de la mala situación económica por el COVID-19 y “una mala gestión que nos dejó una deuda pública que saltará de pagar 78 billones este año a pagar el año entrante $105 billones de pesos”, lamentó.

Frente al narcotráfico el Presidente indició que, en lo que va de este 2.023, su administración ha incautado de 1.100 toneladas de cocaína y la destrucción de laboratorios para el procesamiento de cocaína aumentó en un 16 % con respecto al periodo anterior. “En este año, tenemos 573 toneladas de cocaína incautada, la mayor cantidad en toda la historia en un periodo similar”, precisó.

La criminalidad ha sido combatida con contundencia, afirmó. Reveló que se han capturado 9.030 personas de grupos armados y adelantado 290 combates contra grupos ilegales, mejorando la seguridad ciudadana. El presidente señaló que se ha reducido en un 29,7% los delitos sexuales, de manera fundamental, los feminicidios.

El homicidio en Colombia también mostró una reducción significativa del 3,6% -dijo el Presidente-, comparando este semestre con el primer semestre del año pasado y los homicidios bajaron en 17 de los 32 departamentos. “En un 40% de los municipios de Colombia no hay homicidios en todo el año transcurrido”, enfatizó.

Por otra parte sostuvo que “el cambio es con hechos”, y enumerar los logros alcanzados en el ámbito agrícola entre los que destacó la compra de la tierra, los convenios de conectividad y de justicia ambiental, la aprobación de licencias para proyectos de energías limpias y la implementación de programas para combatir la deforestación.

«Todo esto nos demuestra que a un año del Gobierno del Cambio el país está encontrando la forma de dejar atrás la historia de violencia y la resignación a un destino. No queremos excluir a nadie cuando, con nuestras palabras, hemos demostrado que buscamos un Acuerdo Nacional», precisó.