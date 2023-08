Así evolucionan los volcanes activos de Colombia; sismicidad se incremento en complejo Chiles y Cerro Negro

–De los ocho volcanes activos en Colombia, los que mayor actividad registraron en la última semana fueron Chiles y Cerro Negro, ubicados en el departamento de Nariño, de acuerdo con el reporte del SeRvicio Geológico Colombiano.

El informe registra así la evolución de los volcanes:

COMPLEJO VOLCÁNICO CHILES Y CERRO NEGRO – Nariño

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 7 de agosto de 2023 y respecto a la semana anterior, la sismicidad volcánica presentó un importante incremento tanto en la ocurrencia como en la energía liberada.

La sismicidad mostró cambios desde el 3 de agosto, con el registro inicial de sismos asociados con movimiento de fluidos en el sistema volcánico y posteriormente la ocurrencia de un nuevo enjambre de sismos asociados con procesos de fracturamiento de roca en el interior del CVCCN.

Entre el 5 y el 7 de agosto, suman cerca de 8.100 sismos, correspondientes a un promedio entre 50 y 250 sismos por hora. El pico de ocurrencia se registró el 6 de agosto con un total de 4.079 sismos todos ellos relacionados con fracturamiento.

Del total de sismos de fracturamiento de estos últimos días, se destacan 35 con magnitudes entre 2 y 3.5.

Siete de estos fueron reportados como sentidos principalmente por habitantes del Resguardo Indígena de Chiles (municipio de Cumbal): agosto 5 a las 09:14 p.m. de M: 2.9, agosto 6 a las 00:04 a.m. de M: 3.5, agosto 6 a las 00:11 a.m. de M: 2.4, agosto 6 a las 00:12 a.m. de M: 2.1, agosto 6 a las 04:54 p.m. de M: 2.4, agosto 7 a las 07:04 p.m. de M: 3.5 y agosto 7 a las 07:04 p.m. de M: 3.2.

Los sismos de fracturamiento asociados con esta actividad fueron localizados en su gran mayoría al sur de la cima del volcán Chiles, en distancias epicentrales entre 1 y 4 km, con profundidades entre 2.5 y 5 km respecto a su cima (4700 m s.n.m.). Algunos pocos sismos se localizaron a 8 km de profundidad.

Continúan procesos de deformación en varios sectores del edificio volcánico detectados instrumentalmente por los sensores instalados en los volcanes y también por sensores satelitales.

Esta actividad en la región de influencia de los volcanes Chiles – Cerro Negro corresponde a una nueva fluctuación en el proceso que se viene evidenciando desde finales del 2013 y más recientemente desde marzo 9 del 2023, con el registro de más de 210.000 sismos en estos 5 meses, la mayoría de ellos relacionados con fracturamiento de roca, que presentan variaciones principalmente en los niveles energéticos y que se asocian con la compleja interacción del sistema magmático del CVCCN, el sistema hidrotermal y el tectonismo de la región (fallas geológicas).

Se mantiene la posibilidad de ocurrencia de sismos de energía considerable que puedan ser sentidos por los habitantes de la zona de influencia.

En este contexto probable de la actividad en el CVCCN, la ocurrencia de sismos de magnitud mayor puede generar inestabilidad en laderas, deslizamientos y daños estructurales en infraestructura asentada en la zona, como edificaciones, vías de acceso, puentes etc. Estos aspectos deben seguir siendo considerados por las autoridades y comunidades que residen en la zona de influencia de estos volcanes.

El nivel de actividad de los volcanes se mantiene en: NIVEL AMARILLO ? (III): CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA

VOLCÁN CERRO MACHÍN- Tolima

Para la semana comprendida entre el 1 y el 7 de agosto de 2023, continuó el registro de sismicidad relacionada con el fracturamiento de roca al interior del edificio volcánico. Esta actividad sísmica presentó niveles similares en el número de sismos registrados y en la energía sísmica liberada en comparación con la semana anterior.

Boletín semanal de actividad del volcán Cerro Machín del 1 al 7 de agosto de 2023.

La actividad sísmica mostró niveles bajos en número y en energía.

Los demás parámetros medidos y utilizados para el diagnóstico de la actividad volcánica no presentaron cambios importantes durante el período evaluado.

El nivel de actividad del volcán se mantiene en: NIVEL AMARILLO (III).

VOLCÁN NEVADO DEL RUIZ (entre Caldas y Tolima)

En la semana comprendida entre el 1 y el 8 de agosto de 2023, el volcán continuó con un comportamiento inestable caracterizado por niveles de actividad bajos y variaciones menores en la mayoría de los parámetros monitoreados.

Boletín semanal de actividad del volcán Nevado del Ruiz del 1 al 7 de agosto de 2023.

Con respecto a la semana anterior, la sismicidad asociada al fracturamiento de roca en el interior del edificio volcánico disminuyó en el número de sismos registrados y aumentó en la energía sísmica liberada.

Los sismos se localizaron principalmente en los sectores nororiental a oriental y noroccidental del volcán (a distancias entre 1 y 9 km del cráter Arenas), y en menor medida, en el cráter Arenas y otros sectores. Las profundidades de los

sismos oscilaron entre menor que 1 y 8 km con respecto a la cima del volcán. La máxima magnitud registrada fue de 2,3, correspondiente al sismo registrado el 5 de agosto a las 9:12 p.m., localizado en el cráter Arenas a 1,6 km de profundidad.

Se destaca en la tarde de hoy, el registro de un incremento de baja energía en este tipo de actividad, localizado en el sector suroccidental del volcán, a 4,7 km de distancia del cráter y con una magnitud máxima de 1,0.

En lo referente a la sismicidad asociada con el movimiento de fluidos en el interior de los conductos volcánicos, esta disminuyó en el número de sismos registrados y en la energía sísmica liberada, con respecto a la semana anterior. Las señales sísmicas mostraron niveles de energía bajos y algunas de ellas estuvieron principalmente asociadas a emisiones de gases y ceniza confirmadas a través de las cámaras convencionales y termográficas utilizadas en el monitoreo del volcán.

En cuanto a la actividad superficial, el volcán continuó emitiendo vapor de agua y gases, principalmente dióxido de azufre. La columna de gases y ceniza alcanzó una altura máxima en vertical y en dispersión de 1400 y 2300 metros medidos sobre la cima del volcán, respectivamente. Estas alturas de columna estuvieron asociadas a la emisión de ceniza registrada en el volcán el 5 de agosto a las 08:21 a.m., que fue observada desde diferentes sectores de Manizales, Caldas. La dirección de dispersión de la columna presentó una tendencia predominante hacia el noroccidente y occidente-noroccidente de la estructura volcánica.

Es importante anotar que, además de la dispersión de la ceniza emitida por la actividad del volcán, se han presentado procesos de removilización del material volcánico depositado en el área debido a los fuertes vientos, que generaron caída de ceniza en Manizales el 5 y el 6 de agosto. Este es un fenómeno que ha ocurrido en otras ocasiones y puede seguirse presentando si los vientos fuertes persisten. Adicionalmente, a partir de las plataformas de monitoreo satelital

se tuvo el reporte de varias anomalías térmicas.

No se descarta que sigan ocurriendo emisiones de gases y ceniza con dispersión, de acuerdo con el régimen de vientos que impere en el momento de la emisión. Por otra parte, en este nivel de actividad volcánica se pueden presentar algunos sismos que pueden ser sentidos.

Es importante no normalizar el comportamiento del volcán en nivel de actividad Amarillo. Si bien este nivel indica que el volcán presenta menor inestabilidad y, en consecuencia, menor probabilidad de hacer una erupción considerable, en cualquier momento su actividad podría incrementarse, conllevando a que retorne a nivel Naranja (probabilidad de erupción en días o semanas) o, incluso, a que pase a Rojo (erupción inminente o en curso).

Por esta razón, desde el SGC recomendamos seguir atentamente su evolución a través de los boletines semanales y demás información publicada por nuestros canales oficiales, así como las instrucciones de las autoridades locales y departamentales, y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El nivel de actividad del volcán se mantiene en: NIVEL AMARILLO (III): CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA.

VOLCÁN PURACÉ – Cadena volcánica de Los Coconucos – Cauca

Entre el 1 y el 7 de agosto de 2023 la actividad sísmica tuvo una disminución respecto a la anterior semana, tanto en energía liberada como en el número de eventos registrados. Se mantuvo el predominio de los eventos sísmicos relacionados con el movimiento de fluidos en los conductos volcánicos, que estuvieron localizados principalmente bajo el cráter del volcán Puracé.

Boletín semanal de actividad del volcán Puracé-Coconucos del 1 al 7 de agosto de 2023

Esta actividad estuvo acompañada por deformación localizada en la parte alta de la cadena volcánica. Igualmente, se continuaron evidenciando valores estables en los flujos de dióxido de azufre (SO2). Por su parte, la concentración del dióxido de carbono (CO2) actualmente muestra valores altos comparados con aquellos registrados en el segundo semestre del 2022.

Los demás parámetros medidos y utilizados para el diagnóstico de la actividad volcánica no mostraron cambios a destacar durante el periodo evaluado.

El nivel de actividad del volcán se mantiene en: NIVEL AMARILLO (III): CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA.

VOLCÁN SOTARÁ – Cauca

Durante la semana comprendida entre el 1 y el 7 de agosto de 2023, la actividad sísmica no tuvovariaciones a destacar en cuanto al número de eventos registrados ni en la energía liberada, presentando niveles bajos de actividad.

Boletín semanal de actividad del volcán Sotará del 1 al 7 de agosto de 2023

Los demás parámetros medidos y utilizados para el diagnóstico de la actividad volcánica no mostraron cambios importantes a lo largo del periodo evaluado.

El nivel de actividad del volcán se mantiene en: NIVEL AMARILLO (III): CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA.

VOLCÁN NEVADO DEL HUILA

En la semana comprendida entre el 1 y el 7 de agosto de 2023, la actividad sísmica continuó caracterizándose por presentar un número bajo de eventos sísmicos, de poco aporte energético.

Boletín semanal de actividad del volcán Nevado del Huila del 1 al 7 de agosto de 2023



Las imágenes obtenidas a través de las cámaras instaladas evidenciaron niveles muy bajos de desgasificación del sistema volcánico.

Los demás parámetros medidos y utilizados para el diagnóstico de la actividad volcánica no mostraron cambios importantes.

Durante el periodo evaluado, el volcán continuó presentando un comportamiento estable.

El nivel de actividad del volcán se mantiene en: NIVEL AMARILLO (III): CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA.

COMPLEJO VOLCÁNICO CUMBAL– Nariño

En el periodo comprendido entre el 1 y 7 de agosto de 2023, la actividad volcánica mantuvo niveles bajos, fluctuantes y similares a los registrados en semanas anteriores. Se mantuvo el predominio de sismos relacionados con fracturamiento de roca, seguido por la sismicidad asociada con movimiento de fluidos al interior del sistema volcánico.

Boletín semanal de actividad volcán Cumbal del 1 al 7 de agosto de 2023



Por su bajo nivel energético, se localizaron unos pocos eventos, de manera dispersa y con magnitudes menores a 0.8.

En el transcurso de la semana y cuando las condiciones climáticas fueron favorables en la zona del CVC, fue posible observar pequeñas columnas de gases de color blanco, de muy pequeña altura y tendidas hacia el noroccidente por la acción de los fuertes vientos, provenientes desde los campos fumarólicos

conocidos como El Verde, Rastrojos y Boca Vieja.

Los demás parámetros geofísicos del monitoreo volcánico mostraron estabilidad.

El nivel de actividad del volcán se mantiene en: NIVEL AMARILLO ? (III): CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA.

VOLCÁN GALERAS- Pasto, Nariño

La actividad volcánica mantiene fluctuaciones dentro de niveles considerados como bajos. En el periodo comprendido entre el 1 y el 7 de agosto de 2023 y respecto a la semana anterior, se registró un descenso en la ocurrencia de sismos, con el mayor aporte, tanto en número como en energía, proveniente de los sismos asociados con fracturamiento de roca al interior del edificio volcánico.

Boletín semanal de actividad volcán Galeras del 1 al 7 de agosto de 2023



Los sismos localizados fueron ubicados de manera dispersa sobre el edificio volcánico, a distancias hasta de 9 km con relación al cono activo, con profundidades entre 4 y 10 km (respecto al nivel de referencia de 4200 m s.n.m.) y con magnitud máxima de 1.5. No se tuvo reporte de sismos sentidos.

Cuando las condiciones climáticas fueron favorables, se observaron emisiones de gases provenientes de los campos fumarólicos de El Paisita y Las Chavas, ubicados al norte y occidente del cono activo, con pequeñas columnas de gases de color blanco, de poca altura y tendidas hacia el noroccidente por acción

de los fuertes vientos.

Los demás parámetros geofísicos y geoquímicos del monitoreo volcánico no mostraron variaciones significativas.

El nivel de actividad del volcán se mantiene en: NIVEL AMARILLO (III): CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA.