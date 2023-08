Virgin Galactic lleva a los primeros turistas al borde del espacio en el segundo vuelo comercial suborbital de la compañía estadounidense

–La compañía estadounidense Virgin Galactic realizó exitosamente su primer vuelo espacial con turistas, luego de que su nave VSS Unity aterrizara sin dificultades en el sitio de lanzamiento Spaceport America, en Nuevo México.

? We have #Galactic02 take-off from @Spaceport_NM! Our livestream will begin shortly, around 9 am MDT | 11 am EDT, just prior to spaceship release. ? WATCH: https://t.co/70ZDzf8stU pic.twitter.com/PcOsegokfU — Virgin Galactic (@virgingalactic) August 10, 2023

La misión, denominada ‘Galactic 02’, también marcó el segundo vuelo comercial suborbital de la empresa, en el que estuvieron a bordo tres turistas y tres tripulantes. El vuelo tuvo una duración de una hora y fue transmitido en vivo por las redes sociales de la firma aeroespacial.

Durante la primera parte del trayecto, VSS Unity estuvo unida al avión de transporte VMS Eve, que la elevó por 45 minutos hasta una altitud de 15 kilómetros, en donde la nave se desprendió y encendió su motor, ascendiendo 88,5 kilómetros, hasta colocarse a 900 metros de la línea de Kármán, el límite en el que comienza el espacio exterior.

En ese momento los pasajeros pudieron desabrocharse los cinturones y experimentar varios minutos de ingravidez, antes de que la nave descendiera de nuevo a la superficie terrestre, alcanzando una velocidad máxima de 3 March.

Release and engine ignition! The Galactic 02 mission is on its way to space: https://t.co/LFwASANWo4 $SPCE pic.twitter.com/lTAoZGlXxB — Michael Sheetz (@thesheetztweetz) August 10, 2023



Entre los turistas a bordo se encontraban Jon Goodwin, exatleta olímpico británico de 80 años que en el 2014 fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson, Keisha Schahaff, una mujer de Antigua y Barbuda de 46 años, y su hija Anastatia Mayers, de 18 años, que ganaron sus asientos en un sorteo.

The Galactic 02 crew are in space and out of their seats to enjoy the view of Earth: pic.twitter.com/h5y9r1EjgL — Michael Sheetz (@thesheetztweetz) August 10, 2023



Asimismo, la misión rompió varios hitos, como llevar al espacio al primer atleta olímpico, a los primeros ciudadanos caribeños y al primer dúo madre-hija y a la persona más joven.

El hecho se produce poco más de un mes después de que Virgin Galactic realizara su primer vuelo comercial. En aquel momento, se trató estrictamente de una misión de investigación que incluía a tres investigadores de la Fuerza Aérea Italiana. (Información RT).