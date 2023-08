A mí es a quien mas me duele la inseguridad que afecta a la cuidad: Claudia López

La alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, aseguro que el tema de la inseguridad en la ciudad ha sido lo que más le duele y mortifica por su administración, ya que, según ella, es el asunto al que más tiempo y trabajo le ha dedicado desde hace cuatro años.

Por medio de su cuenta de Twitter, la alcaldesa explico que la inseguridad se puede contrarrestar con diferentes alternativas como la policía local o gestores que se encarguen de imponer multas, para que los uniformados de la Policía Nacional ataquen delitos de alto impacto.

«Pregunto a los bogotanos, ¿Prefieren que sus impuestos financien una policía local que nunca se vaya de Bogotá y se concentre en combatir el hurto e inseguridad o que sigamos expuestos a que el Gobierno Nacional nos quite y reduzca la Policía año tras año desprotegiendo a Bogotá?, a mi es a quien más me mortifica y me duele la inseguridad que afecta a la ciudad«, dijo.

También explicó que «a pesar de que es el tema al que más tiempo, trabajo e inversión le dedico. De nada sirve que algunas cosas e indicadores en seguridad mejoren si el hurto, el sicariato y el miedo crecen. Por eso sigo trabajando con lo que tengo a mano y propongo reformas estructurales».

«Creo que Bogotá puede y debe tener una Policía local propia que le ayude a la Policía Nacional porque no da abasto para todo. Y creo también que debemos crear un proceso judicial rápido, con cárcel efectiva de 2 años y resocialización para lo que hoy la Ley llama ´delitos menores´ como el hurto y el acoso que es el mayor tormento para la ciudadanía, pero no es prioridad para la justicia», mencionó.

La alcaldesa concluyo que la inseguridad esta también desbordada en todo el país, por lo que se requiere no solo de acciones día a día sino una reformas estructural para tener mejor Policía, dejando una encuesta en su cuenta para saber que piensan los ciudadanos.